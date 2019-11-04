UBI車險「削價競爭」踩到紅線　金管會要求檢討不是禁賣

▲立委質疑今年6月後就沒有一家公司推出UBI保單，金管會對此表示，不是不讓業者推出，而是要檢討削價競爭的問題。（圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會鼓勵保險公司推出UBI車險保單，不過立委施義芳今（4）日質疑，今年6月起就沒有任何一家再推新商品，據了解是「金管會要暫停UBI上市許可，就算是過去核准也不行」，踩到金管會紅線；金管會保險局對此指出，不是不讓業者推出，而是請他們檢討削價競爭。

立委施義芳在立法院財委會質詢時表示，2016年金管會推動科技金融發展計畫，其中有一項是開發多元車聯網保險商品（UBI），進一步該類型保單的的銷售情況。

金管會保險局長施瓊華表示，根據統計，目前共有8張UBI車險保單，到今年7月保費收入達1億3,869萬元。

不過，施義芳又說，從保發中心來看，UBI車險最新銷售日期是今年6月1日，為何之後就沒有業者推出新商品，據了解是「金管會要暫停UBI上市許可，就算是過去核准也不行」？

施瓊華指出，目前業者推出保單只有減價，並不是不讓業者推出，而是請他們檢討削價競爭，除了市場競爭之外，目前UBI保單的經驗不足也有影響。

施義芳認為，UBI車險會產生削價競爭，主要是業者推出的保單，發現計算里程數外，也會透過人工智慧分析駕駛行為，包括轉彎、煞車等，發現習慣優良的駕駛保費下降，會繼續保，若駕駛行為尚可，不降價也不漲價，還是可能會繼續保，但問題在於駕駛行為不良，可能就會考慮找另家來投保，踩到金管會紅線。

金管會主委顧立雄指出，這類型保單確實會產生「逆選擇」，也就是駕駛習慣不好的人反而不願意投保，但整體來看，也要看計算因子是否健全，但仍鼓勵賣UBI保單，因此會與產險公會來了解看看。

施義芳建議，產險公司應建立UBI APP中心，記錄所有駕駛人的行車紀錄器，把資料存放在同個中心，才不會造成削價競爭。不過，顧立雄對此表示，資料庫蒐集必須要合乎個資規範。

施瓊華也說，駕駛人的資料涉及個資問題，但以目前各公司使用的理賠使用的因子，已請產險公司檢討，預計1個月內提出報告。

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