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運動健檢獎勵「保額增10%」！南山人壽新推特定傷病外溢保單　3天賣破5000張

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▲南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新。（圖／記者楊絡懸攝）

▲南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

民眾透過良好的健康生活習慣，就有機會增加保單保額、或降低保費支出。南山人壽4日宣布推出第3張外溢保險商品「特定重大傷病定期健康險」，10年期的保單依兩年體檢一次，用體檢結果為保戶增加保額5%至10%，開賣首3日銷售5411件，刷新自家銷售紀錄。

南山人壽去年11月推出首張外溢保單，是透過健康結果增加保額的重大傷病保單，承保7項重大疾病，當時推出兩個月，即銷售5104件，市占率50%；第二張是協助糖尿病友設計的控制血糖而享有最高10%保費折扣的弱體保單。

南山人壽表示，此次保單是「特定重大傷病」，主要是針對20歲至40歲的民眾也要重視特定重疾，內容保障29項特定重大傷病項目；同時與Garmin（台灣國際航電股份有限公司）及法國再保險集團（SCOR Global Life）三方跨界合作，由SCOR旗下的保險科技服務子公司ReMark，開發建構的生理年齡模型BAM應用軟體「BAM活力洋溢 App」，橫跨保險、運動科技、健康管理，並結合穿戴裝置，提供健康指標了解生理年齡的變化。

「BAM活力洋溢 App」偵測內容如步數、靜止心率、動態卡路里、睡眠時間和BMI值等，估算使用者的生理年齡，了解個人的生理年齡的變化及趨勢，創新演算法是由SCOR和Garmin獨家合作，藉助5項指標進一步促進使用者採取健康的生活方式，達成健康減齡的目標，也是保險科技的應用與突破。

▲南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新（右）、Garmin亞洲區行銷業務協理林孟垣。（圖／記者楊絡懸攝）

▲南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新（右）、Garmin亞洲區行銷業務協理林孟垣。（圖／記者楊絡懸攝）

南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新表示，以往的外溢保單只有計算「步數」的單一指標，南山人壽這次推出「體檢式的外溢保單」，以簡化的指標，讓客戶可以自行監控健康狀況，用更簡便的方式了解健康的減齡效果。

年度健康檢查是每2年檢查一次，檢測尼古丁、膽固醇、血壓及BMI值，並以健檢結果提供「重大傷病保障免費提升」的獎勵，免費增加5%至10%的保障；也就是說，保戶若體況達標，可以享有「健康促進增額保障」，同時有動力維持良好的健康。

陳維新表示，這張商品繳費10年、保障10年，保證續保，而且其保障範圍針對29項特定重大傷病提供一次性給付，支應黃金治療期的醫療需求；其中，11項較容易有後續照護需求的特定重大傷病，提供了10年定額分期給付的「生活照護保險金」，協助後續生活照護上的需求。

根據保單投保規則，年齡在20歲至70歲都可以投保，投保金額最低為10萬元、最高為300萬元。而在29項特定重大傷病項目中，第一類特定重大傷病（11項）給付「生活照護保險金」，也就是保險給付金額24%，共給付10年；另外，如果VIP保戶罹患癌症，也提供「導醫導診」等服務。

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