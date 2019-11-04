小兒子墜奧萬大吊橋亡　父慟：希望孩子是最後一個犧牲者

▲男童家屬4日下午舉行招魂儀式。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區，3日一名年約2歲的男童，從7-80公尺高（約27層樓）的奧萬大吊橋墜落不幸喪命。4日下午2時許家屬前往事故河床舉行招魂儀式，男童父親控訴，有媒體在未經證實的情況下，甚至說他們放任孩子在防護網上面爬，這對他們造成很大的傷害；他也希望兒子是最後一個犧牲者，該吊橋須先封閉，等確認安全無虞才能再次開放。南投地檢署表示，關於此案，已開立相驗屍體證明書給家屬，並勘驗現場，陸續詢問相關人員釐清責任中。

男童父親向媒體表示，當時他與大兒子走在前方，太太與二兒子走在後面，突然聽到太太的尖叫聲，轉過頭去看時，太太已經崩潰的在吊橋漏洞處喊著：「孩子掉下去了！」，但事實上，他們不可能真的放手讓孩子自己走，畢竟年紀還那麼小，他們怎麼可能做這種事情。

▲男童父親控訴有某媒體不實報導。（圖／男童父親／資料畫面）

他控訴，有媒體在未經證實的情況下，竟說有問過當事人，他質疑，「當事人到底是誰？」，甚至有某家媒體說，他們將孩子放在防護網上爬，這些對他們都是很大的傷害。

被問及對於這些媒體、或網路上的酸言酸語，是否會採取法律行動？男童父親表示，他們不會提告，希望孩子能夠安心的走，不要再發生相同的憾事，他已要求奧萬大把吊橋先封鎖，請他們徹底檢測完後才可以再開放，不要讓任何一個人再次的犧牲。

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