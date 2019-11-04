10年來第一起！2歲童墜奧萬大吊橋亡　育樂課「都符合規範」：防護網自己裝的

▲ 2歲童墜落奧萬大吊橋亡。（圖／林務局提供，下同）

記者白珈陽、林昱萱／綜合報導

一名年約2歲的孩童3日下午從70-80公尺高的奧萬大吊橋墜落，經送醫搶救後宣告不治。對此，育樂課楊課長表示，「橋梁的設計都有符合安全規範，防護網是他們特別加裝的，法規並沒有特別規定這部分。」

這起事故發生在3日下午，事件發生當時，孩童由媽媽牽著走在橋上，卻疑似因重心不穩，意外從橋板、防護網的縫隙墜落，雖然媽媽馬上伸手去抓，但仍是不幸發生憾事，而孩童從70-80米高空墜落後，最終在溪床被發現，經送醫搶救後仍是宣告不治。

對此，對此，育樂課楊課長表示，「橋梁的設計都有符合法律安全規範，防護網是特別加裝的，法規上並沒有特別規定防護網這部分」另外，另外，對於相關單位究責與檢討部分，楊課長則表示，「這起事故究竟是使用者使用不當 、或吊橋零件鬆脫，尚在調查釐清。」

據了解，奧萬大吊橋自2009年7月啟用，而這起事故也是10年來傳出的第一起墜橋意外，目前現場已經封鎖，至於詳細事故發生原因、責任歸屬，仍有待檢方進一步調查釐清。

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