「如果可以再來當我們小孩」...兒墜吊橋亡！父淚崩：就這麼剛好跌到那個洞

▲男童墜奧萬大吊橋，頭部重創亡，父親悲痛表示，「我兒子已經犧牲，希望不要再有憾事發生」。（圖／林務局提供）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區3日下午發生一起死亡意外，一名年約2歲的男童從70-80公尺高的奧萬大吊橋墜落喪命。男童父親面對記者訪問，難掩情緒，數度崩潰淚崩，「全程都牽著他，絕對沒有讓他獨自行走」，而現在只希望兒子能夠趕快入土為安，如果可以的話，「再來當我們的小孩」。

男童父親表示，事發當時，他帶著大兒子走在前方，小兒子由媽媽牽著走在後面，全程都手拉著手，並未讓孩子獨自行走，但因當時風勢強勁，導致吊橋嚴重搖晃，小兒子因此重心不穩向後跌坐在防護網上，而媽媽也因為小兒子的一個踉蹌手滑沒抓穩，而兒子這一跌就剛好跌入護欄的洞，當場墜落溪床，媽媽也全程目睹，情緒相當崩潰。

▲2歲童墜落奧萬大吊橋，父親落淚表示，「只希望他能入土為安，如果可以再來當我們小孩」。（圖／林務局提供）

然而，事後卻有不少輿論批評是男童家長沒顧好小孩，甚至還有人質疑是要詐領保險金。對此，男童父親氣憤表示，「有哪個父母親會願意眼睜睜看著自己的小孩發生這種事，請問15歲以下小孩可以領保險金嗎？我太太自己從事保險業，他會不知道嗎？」

面對記者訪問，男童父親也難掩情緒，幾乎崩潰的淚訴，「我們已經很痛苦了，酸民到底要幾度傷害我們？難道要逼我們全家都走嗎？」而面對奧萬大的處理態度，他則表示，自己不怪他們，只希望盡快封橋檢查，未來不要再有憾事發生，「我兒子已經犧牲了，這也是他的命，我也跟太太講看開一點，也希望兒子能趕快入土為安，好好休息，可以的話再來當我們的小孩」。

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