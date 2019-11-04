惠台26條磁吸高端人才　但「敢不敢西進」要看兩岸關係

▲國台辦11月4日再發布「惠台26條」。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

大陸繼「惠台31條」後，再發布「惠台26條」，加大吸引台灣人才的力度。在廈門經營人才基地的台青范姜鋒表示，26條主要是把過去只在部分地方試點的惠台政策深化到整個中國大陸，這包含了北京、上海、深圳等地的頂尖企業，吸力擴及到台灣最高端、高層次的人才，「不過，在兩岸關係複雜的情況下，磁吸的效果仍會受到台灣方面『拉力』的影響。」

廈門啟達台享創業服務有限公司總經理范姜鋒指出，從去年的「惠台31條」，到今天的「惠台26條」，都提供台灣人赴陸發展很多實務上的協助，吸力相當強，有興趣的人一定會增加。不過，必須注意的是，現在兩岸關係比較複雜，儘管磁吸強，效果也勢必受台灣方面「拉力」所影響，「簡單來說，想來的人很多，但敢不敢來，是不是真的會來，又是另一回事。」

▼廈門啟達台享創業服務有限公司總經理范姜鋒。（圖／記者蔡紹堅攝）



范姜鋒也以自己經營青創基地的經驗舉例，他說，過去他們經常接待台灣來的參訪團，其中很大一部份都是學校，組織學生過來了解政策，考慮未來是否赴陸發展的，「但是在兩岸情勢的影響下，最近很多參訪團都暫停了，尤其是學校的部分，很多都不方便來了。」

新發布的「惠台26條」中，提到要給予台胞使用大陸手機資費優惠，並從福建開始試點。范姜鋒認為，這一條的細項目前還在了解中，但若真有不錯的資費優惠，受惠的人將非常多，「在大陸發展的台灣人大部分都是台灣、大陸兩邊跑的，同時負擔兩岸的手機資費，長期下來是負擔很大，所以這條新措施相當加分，也能看見大陸在『了解台胞需求』上下了很多功夫。」

「惠台26條」中提到，在大陸高校、科研機構、公立醫院、高科技企業從事專業技術工作的台胞，可同等參加相應系列、級別職稱評審，在台灣地區參與的項目、取得的成果等同等視為專業工作業績，在台灣地區從事技術工作的年限同等視為專業技術工作年限。

范姜鋒表示，簡單說就是在台灣獲得的證照、從業年資、工作成績可以在大陸直接沿用，不用另外重考或重新累計，「這條過去只有在平潭等少數地方施行，依照條文的內容，未來應該會擴及到整個中國大陸，對於有證照、有技術的專業人才來說，等於是可以『無痛接軌』，吸引力很大。」

▼廈門兩岸文創人才對接會。（圖／記者蔡紹堅攝）



「惠台26條」還提到，符合條件的海峽兩岸青年就業創業基地和示範點可以申報國家級科技企業孵化器、大學科技園和國家備案眾創空間。

范姜鋒指出，這對認真在經營基地的企業是很加分的，「過去在做兩岸青創基地，只能申請『兩岸青年就業創業基地』這一塊牌子，政策支持的範圍有限，未來若可以申報『國家級科技企業孵化器』的話，等於是擴及面上升，能與更多國家級單位合作，在基地內的台青，也可享受到更多的政策與補助。」

范姜鋒強調，「惠台26條」把很多過去只在少數地方試點的惠台政策整合出來，進一步深化到整個中國大陸，「這當中包含了北京、上海、深圳，許多頂尖企業所在的一級城市，也就是說，將擴及到更多高端、高層次、高科技的台灣專業人才。」

▼深圳是許多大陸互聯網公司總部。（圖／資料照）



▼上海是大陸商業中心。（圖／記者謝婷婷攝）



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