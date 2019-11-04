Apple也擋不了！17款App內藏木馬病毒

▲資安研究機構Wandera在App Store上發現了17款App中藏了木馬病毒。（圖／翻攝自Wandera）

記者邱倢芯／綜合報導

一直以來，Apple一直強調iOS系統的安全性，不過現在資安研究機構Wandera在App Store上發現了17款App中藏了木馬病毒。

不過，Wandera指稱，這17款應用程式當中潛藏的病毒並不會竊取用戶資料，僅會透過伺服器，在已感染病毒的App當中點擊廣告，讓開發者可藉此賺取廣告收入。但是Wandera也發現，有部分病毒將會讓駭客在遠端替iPhone用戶

偷偷地加裝程式，甚至是操作應用程式訂閱高昂收費的內容。

但Apple一項以自家裝置的安全性為自豪，這次會發生這樣的情況讓人感到費解，對此Wandera認為，這些App之所以能夠躲過App Store的審核機制並且進一步地上架，其原因可能是這些App本身的內容合乎Apple內部規定；但是在用戶下載後，程式開發者讓App與後端的C&C伺服器（Command-and-Control server）產生連結，進而讓這些App開始進行惡意廣告點擊。

據了解，這些受感染的App全是由同一個印度開發商AppAspect Technologies所上架，不過現在已被Apple全數下架；值得注意的是，AppAspect Technologies目前在App Store上，已經累積了51款App上架數，目前確認感染木馬病毒的應用程式為17款。

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