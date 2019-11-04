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iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機　傳搭四鏡頭、縮小瀏海

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▲▼iPhone 12在外觀上可能回歸經典原型。（圖／Phonearena）

▲據傳 iPhone 12 在外觀上可能回歸蘋果經典原型。（圖／Phonearena）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒phoneArena指出，iPhone 12可能是近幾年來最引人注目的蘋果手機，據傳2020年會推出的下一代的 iPhone ，可能回歸十年前iPhone 4的經典設計，且會搭配四鏡頭，以及ToF（飛時測距）鏡頭，並縮小螢幕瀏海。

多年來，蘋果一直秉持著精心設計的方式來製造產品，但結果卻是iPhone的外觀年年遭到消費者批評，許多人覺得蘋果將重心放在安全性，而忽略了在外觀上做創新。

不過，當Apple改變其產品之一的設計時，對外界來說總是一件大事。以iPhone為例，蘋果手機外觀中最引人注目的變化是iPhone X去除Home鍵的瀏海螢幕。但除此之外，其它舊款的iPhone感覺都像是用與2014年推出的iPhone 6相同的模具製成的。圓弧型邊緣、2.5D玻璃螢幕，iPhone的外型在過去5年中幾乎沒有改變過。

iPhone 12的重新設計可能是多年來最引人注目的蘋果機型

從一開始，Apple的手機就具有柔軟，圓形的形狀（iPhone 4和iPhone 5除外），因為它可以適合任何手掌。實際上，這種外觀的效果非常好，如今的手機幾乎都採圓角邊緣做設計。

然而根據外媒指出，有傳言稱，Apple在設計iPhone 12將不再採用當前模型的圓角輪廓，而是採用了iPhone 4和5更加銳利、方正的設計美學。事實上， Apple已經推出的iPad Pro，外觀也是採用這種蘋果的復古美學；MacBook也已經轉變為類似的設計。因此，預測iPhone 12將回歸此種設計其實是有跡可循的，畢竟蘋果推出的新產品向來是有高度相關性的。

▲iPad pro的外型採用蘋果舊式銳利、方正的設計美學。（圖／翻攝自Apple官網）

▲iPad pro的外型採用蘋果舊式銳利、方正的設計美學。（圖／翻攝自Apple官網）

現在預測 iPhone 12 的外型或許還過早，所以外媒也不能保證2020年的iPhone會看起來就是這樣，但根據傳聞與蘋果最近的新產品，推測新系列的蘋果產品的確是相當有機會的。

外觀上造成評價兩極的瀏海設計或許不會消失，但會更小

▲▼iPhone 12在外觀上可能回歸經典原型。（圖／Phonearena）
▲iPhone X 以來螢幕評價兩極的瀏海設計，將可能縮小。（圖／Phonearena）

至於市場一直討論的，iPhone 12會不會移除螢幕瀏海設計，成為大眾期待的全螢幕手機？外媒分析，要達到去瀏海的目標，得縮小相機鏡頭，把它擠入手機標框裡；另一種傳聞則是，縮小瀏海面積。

蘋果似乎正在使用這種所謂的「三年產品更新周期」。這種模式會使許多人相信， iPhone 12 將會帶來外觀設計的新變化，但確切的變化仍有待觀察。

iPhone 12可能是蘋果首款四攝手機

▲▼iPhone 12在外觀上可能回歸經典原型。（圖／Phonearena）

▲據傳 iPhone 12 可能採用四攝像鏡頭的設計。（圖／Phonearena）

近年來，蘋果一直在AR上進行大量投資。以分析蘋果產品出名的天風國際分析師郭明錤，最近宣稱iPhone 12將會帶來背面配有ToF（飛時測距）相機。郭明錤表示，2020 年的 iPhone 12 在外觀設計上會大改，正面與背面的 2.5D 玻璃會繼續保留，而外觀金屬邊框則會改回類似 iPhone 4 的樣子。

外媒表示，如果蘋果在 iPhone 12 上安裝了ToF相機，不能確定它是否會像其他三個鏡頭那樣有外觀上的凸起（因為它可能會更小）。

ToF（飛時測距）相機可以比常規相機更精確地測量深度，因此對於增強現實應用而言，它具有相當強大的功效。ToF相機會使用紅外光繪製周圍的環境，它與發出光信號的IR傳感器配合使用，該信號從被攝體反彈並返回到傳感器，手機會進而計算出信號反彈回傳感器所花費的時間，因此可以創建比一般相機更準確的場景深度圖像。

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