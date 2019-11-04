馬克宏率30人商業代表團赴中　拚進博會上敦促中國開放自由貿易

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）努力帶頭拚經濟。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）出發前往上海參加進口博覽會，其顧問率先透露此次出發欲達成的目標之一，是要敦促中國履行開放自由貿易的承諾，讓外資企業能取得更多進場權限。馬克宏將聚焦在金融以及農業方面，替法國等大型企業疏通中國官方的經濟限制。

根據《路透社》報導，上海進博會於4日至6日展開，與會者除了馬克宏之外，還有其他許多歐洲官員，包括愛爾蘭籍的歐盟農業及農村發展專員霍根（Phil Hogan），目的多集中在將中國的經濟大門撬得更開。

馬克宏的政府顧問表示，「既然進博會是要向世人展示中國的開放成果，那麼，我們就來證明當局會開放它的農業市場，還有中國和歐盟將要談定的協議吧。」

馬克宏此次率領的是一支由30家企業組成的商業代表團，這些企業包括小型公司和藍籌股（blue chips）等。針對金融及航空航天方面達到更好的協議，以及取消中國進口法國商禽的限制等，都是馬克宏此次談判的著力點。

報導指出，西方國家長年譴責中國採取經濟不對等的方式不當獲利，而中國總是迴避相關問題，這樣的不平衡對美國來說尤其嚴重，甚至讓美方不惜展開貿易戰打擊中國的出口機會。對此，馬克宏的顧問表示，美國總統川普完全有權要求中國照規矩玩，但不一定需要動用那麼強力的手段，反觀馬克宏的做法或許更佳，「美國問對了問題，但他們不見得有對的答案。」

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