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西門町KTV前掏槍作勢射擊　路人驚恐走避！他辯：不爽等女友太久

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▲張姓男子僅因情緒失控當眾掏槍驚擾民眾，遭警方依法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張姓男子僅因情緒失控當眾掏槍驚擾民眾，遭警方依法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

真是沒有王法了！台北市西門町成都路某大型KTV前驚傳莽男亮槍作勢開槍，轄區萬華警方表示，11月2日上午7點多，警方接獲民眾報案，有男子在該KTV前掏槍比出開槍射擊動作，嚇得剛唱完歌的民眾四下走避，警方獲報展開調查，並在2日下午約談這名魯莽的持槍狂徒到案說明，原來他只是到KTV接女友，因對方遲到才憤而掏槍洩憤，卻也因此遭警方依妨害秩序罪究辦。

▲張姓男子僅因情緒失控當眾掏槍驚擾民眾，遭警方依法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張姓男子僅因情緒失控當眾掏槍驚擾民眾，遭警方依法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警分局表示，民眾報案稱在西門町成都路上某大型KTV，有年輕男子持槍面露凶光並作勢開槍，造成現場群眾驚恐。萬華分局立即調閱業者及道路周遭監視器，鎖定犯嫌的交通工具後，同日循線緝獲涉案張姓男子到案，並起出犯案的市售空氣槍、鋼珠彈等犯罪工具。

▲張姓男子僅因情緒失控當眾掏槍驚擾民眾，遭警方依法送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張姓男子僅因情緒失控當眾掏槍驚擾民眾，警方當天在新北市攔停他座車並起獲空氣槍。（圖／記者張君豪翻攝）

張姓男子到案後向警方喊冤，表示為接送女性友人才開車到KTV等候，但僅等了約5分鐘後不見友人下樓，一時不爽情緒失控，才會下車掏手槍朝KTV店門瞄準比劃並作勢開槍，未料造成當時騎樓旁民眾驚恐。

這名莽漢經同車友人勸阻推離，才悻悻然開車離開。警方獲報後迅速鎖定犯嫌身分，並循線於新北市攔查張嫌車輛，並查扣作案空氣鋼珠彈手槍1把，雖然經警方鋁板測試箱檢驗、該槍射擊動能並未超標，但張男在西門町鬧區掏槍行徑已造成民眾恐慌，訊後依刑法妨害秩序之恐嚇公眾罪移送偵辦。

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