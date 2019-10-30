設計就像組隊打場籃球賽　品牌整合設計師－王胤卓

十年瘋設計專欄－瘋狂且執著的進化之路



2019年瘋設計迎來十周年，而團隊的「#10YearChallenge」 跨足建築，室內，設計，藝術，美學與展覽領域不斷嘗試與突破。「十年瘋設計」將透過挖掘每個專業領域的狂人，帶大家一起走入瘋狂且執著的進化之路，繼續挑戰下一個十年。

1. 你是誰？請簡短的描述自己

我是大象設計負責人王胤卓。小時候自由自在覺得自己什麼都做得到，沒有界線；長大後明白了每個人都有界限，我學會接受且從中想辦法突破。

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2. 請描述自己的創作風格

由於大學是念藝術系，雖然之後以設計創作為主，但還是多少有些藝術概念在裡面。

3. 創作至今，和自己最像的作品和最不像的作品分別是？

藝術是追求意象形態的自我實現，所以我在看自己的作品時內心都會有一個「標準」。就算是商業案也是一樣。我的作品都不會低於自己設定的標準，所以比較沒有像或不像的分別。

4. 2009年時你在做什麼？

十年前我還在研究所。那時生了一場病，找不出原因也治不好，讓一度我陷入了憂鬱和恐慌的狀態。因此我體會到「每個人都有界限」的事實。在那段時期萌生了「需要時尋求幫助」和「與他人合作」的想法。

5. 2029年的時候你會在做什麼？

我想休息，用深造的方式休息一下。由於研究所比較偏向研究方法非業界實務，所以那時覺得有點可惜。但後來發現研究方法應用在營運管理上幫助很大。所以十年之後吧，會希望多吸收不同的知識，會想要去念書深造看更多東西，也想在這段時間內創造自己的作品。

今年5月，瘋設計開了一堂「解析設計需求－品牌視覺設計的多面向」的課程，講師大象設計負責人王胤卓，年紀輕輕的他在講台上侃侃而談他們的作品故事－從品牌最基礎的視覺識別到場域設計，其內容涵蓋平面設計、包裝設計、產品設計、室內設計至品牌整合，而胤卓不僅是平面設計擔當，也是周旋其中的溝通要角。這讓瘋編好奇的是……一個單純的平面設計師，是如何把自己的的工作內容搞複雜的？

｜頭頂到天花板時，其實有兩種選擇

聊起藝術背景，身為金門人的王胤卓笑說「因為金門人少作藝術的更少，就顯得自己特別；到了本島尤其是高師大藝術系高手雲集，每個人都作藝術的情況下，自己的特色就變成『金門來的』。」

接著他笑說「真正考慮到藝術適不適合自己，是在大一版畫課的時候，作版畫要對版，對版要停很久不能動，那時蚊子非常多…當時就想畢業後絕對不要作純藝術！」雖然這是個玩笑話，但可從中感受他到才剛離家求學，馬上就受到外在的衝擊－真正的藝術之路會面臨的嚴苛。除了同儕間的創作比較，性格上是否適合也是王胤卓必須考慮到的現實問題。

▲2017王胤卓為家鄉金門舉辦的 土豆音樂祭製作一系列視覺規劃

「我的個性比較務實，所以當我發現自己在藝術上的界限之後，我就開始思考有沒有其他生活方式，」於是他在大二時選修平面設計「好在高師大很自由，不會侷限選修內容。也因此認識許多目前在業界已有名氣的學長，那時他們也給了我很多訓練和建議。」

另一方面，王胤卓曾在課堂上被老師點出失誤後，馬上就尋求修正方式並執行，也獲得老師「這樣的個性頗適合做平面設計。」的正面建議。「這讓我開始認真思考設計這條路的可能性。人遇到界限的時候不需要沮喪灰心，這時應該要思考的是『如何突破』或『換個形式』走。」王胤卓選擇成為將藝術融合在作品中的平面設計師。

▲這就好像成為大人後就會察覺到頭頂漸漸逼近天花板，你可以選擇撞破天花板繼續往上長或是躺下來橫著過生活。這些選擇沒有好壞對錯，衷於自己就可以了。

｜單打和組隊的打法不同，把球傳出去

剛出社會王胤卓先在設計公司底下工作一段時間，接受到一段嚴苛的訓練；離職後也做過一陣子soho，生活自由也能選擇適合自己的案件承接。但他發現這樣的日子過於封閉，與自己想要生活的相距甚遠。在這段時間他發現，自己的界限又出現了！

王胤卓是一個非常喜歡思考的設計師，他思考設計的方式並不是單一而是系統式的思考邏輯。當品牌需要視覺設計時，他會從品牌識別開始思考至店面陳列的完整規劃。這對王胤卓來說是有趣的事，對業主來說更是有利。但他只是平面設計師，如空間規劃、場景設計多是心有餘而力不足。這時他想到突破界限的作法，就是把球傳出去。他邀集了自己身邊的朋友，讓各自都能在專業的立場上發揮，慢慢地完成一件又一件品牌整合的專案。如此一來，不但完成自己擅長的設計，也完成了自己想要作的品牌整合作品。

▲從品牌識別系統，菜單文宣，到店面與室內設計，品牌整合是大象設計的強項。圖片來源／大象設計



他說從大一開始同學們就有團隊合作的共識，一直到畢業後都有維持聯繫。公司裡的室內設計師就是他的同學，陪他一起走過生病的日子。公司裡的每個人都有獨立承接案件的實力，也因此參與到整合型案件的時候，也較能在同一個立基點上溝通。

「我是那種沒事找事想的人，我會運用研究方法來思考營運上的各種問題與潛在風險，」王胤卓說「我的朋友們則是擁有處理各種問題的專長，所以我們會適時的找彼此支援，互信互助。」他已經在思考「永續」合作的方法，就像組隊打好一場籃球賽一樣。

問他從新來過還會選擇這麼早創業嗎？王胤卓說創業是他的性格使然，所以不太可能改變。

｜創作者就該被Diss，怎麼辦？

台灣近幾年設計意識抬頭，本該是好事，但無奈社群媒體的酸民歪風之下，常會出現較為偏頗的言論。其實，對設計師來說，作品被攤開來審視是很平常的事情，這種過程在業界稱為「評圖」。評圖的過程中，所有的評論者都可以用各種角度來評論作品，但設計師接不接受，則完全取決於自己的心態－心臟夠不夠大顆。

和王胤卓討論到設計師身處的環境和設計師如何面對批評時，他引用了劇作家阿爾貝‧卡繆在＜異鄉人＞裡的一句台詞「我知道這世界我無處容身，但是，你憑什麼審判我的靈魂？」來做說明……

「一般人很難將作品與創作人分開來看，所以很常會出現「人身攻擊式」的評論方式。因此，身為創作人不能因為作品被批評就否定自己。」王胤卓回頭談起藝術的學習過程「藝術是追求意象形態的自我實現，不論是何種創作方法，都要先了解自己，包含自己的界限。再藉由不斷回頭審視作品，來判斷哪些意見是建議，哪些意見聽過就算了！」

▲我們不能阻止他人隨意的diss，但可以阻止自己受其影響。在創作之路上，了解自己才是首重之重。

在訪談的過程中，王胤卓提到了金門宗族厚實的情感和父親在他的名字上傳達的寄望－「一代比一代卓越！」瘋編認為王胤卓厲害的地方在於「擁有承認自己的界限與行動力的心臟」，讓他在這十年內勇於實踐自己的想法。而給予他大顆心臟的即是「與人的聯繫」－宗族的團結，親情的寄望，朋友的誠信。

王胤卓與大象設計的繼續十年、二十年，瘋設計衷心期待著～

攝影／AJune

（完整文章請看瘋設計）

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