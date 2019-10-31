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藝術生命活化紐約傳統工廠

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圖、文／孫韶蓮

來自紐約布魯克林的策展人與藝術家林嘉貞 Jia-Jen Lin協同作家與策展人Srinivas Aditya Mopidevi一起策劃將藝術家的創意與思路重新活化紐約傳統工廠的公共藝術展覽。

▲▼ 。（圖／記者Giovanna Sun 孫韶蓮攝）

紐約的Industry City集結了許多傳統工廠與工藝設計師，這些工廠大部分保留了傳統的手工與技術。

藝術家藉著這個When artists enter the factories活動讓紐約居民注意到老舊工廠內的生產與發展。

▲▼ 。（圖／記者Giovanna Sun 孫韶蓮攝）


Michelle Claire Gevint 運用水泥與銅管表現出烏托邦的幻滅。

地點: Brooklyn Army Terminal

照片拍攝：Giovanna Sun

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改變世界讓我們一起努力！
藝術提升心靈品質，教育改善生活水準，科技讓世界邁向進步！

孫韶蓮
企業家、作家、策展人
臉書專頁：www.facebook.com/GiovannaCreativeStudio/
搜搜看APP共同創辦人、台北收藏交易中心美國地區官方策展人
出版品：
商業叢書：「Shopify電商創業寶典」
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