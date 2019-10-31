刺一身魔幻廟市眾生相　pezzeep的新台味復古搖滾創作

pezzeep的刺青及繪畫創作既傳統又新潮。她在民俗故事、通俗卡通角色與圖騰的混用中，以帶有復古台味的配色及特殊構圖，營造出一種現代版的熱鬧廟市眾生相。

pezzeep這稱號，是由中文名字轉換而來的Peggy，和姓氏Lee這兩個元素而來。她討厭Peggy這個菜市場名，卻又割捨不下取名的人的心意；她討厭Lee字母排列的不美，就以藝術家的堅持小小轉換了一下。有點叛逆，衷於自我，卻又不落下傳統，遂成現今我們見到的符號pezzeep。

pezzeep高中唸復興美工，每天都在創作中度過，後來考上實踐服裝，只有在「服裝畫」與「機械圖」，才有機會提筆作畫。一路到工作數年，讓她都忘了自己對繪畫的喜愛。直到在2014年德國一年的working holiday時，見到一間工作室貼滿手繪圖，瞬間引爆她沈寂已久的繪畫想望，而這樣的機緣，也讓她就這樣一腳踏入了能作畫的刺青世界……

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資料來源／pezzeep

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