沙烏地阿美IPO正式啟動！規模史上最大　紐時：可望超越阿里巴巴

▲ 沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯3日正式宣布啟動國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）首次公開募股（IPO）。根據當地資本市場署的公告，這是王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）自2016年以來批准IPO的第一步，但並未提供確切相關時間表。紐約時報形容，這可能是史上規模最大的IPO，可望打破中國電商巨頭阿里巴巴（Alibaba）2014年在美國紐約上市所創下的紀錄。

美聯社報導，資本市場署董事會現已發布最新決議，批准沙烏地阿美部分股份登記發行的申請。紐約時報引述沙烏地阿拉伯資本市場署聲明指出，沙烏地阿美計劃出售一定比例的股份，並於下個月開始交易。

▲ 沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。（圖／路透）

沙烏地阿美每天生產約1000萬桶原油，為全球提供約10%的需求量，而王儲穆罕默德希望阿美石油公司能以2兆美元估值上市，帶來1000億美元資金，讓他施展雄心勃勃的國家計畫，打破失業率超過10%的現況。

只不過，紐約時報指出，沙烏地阿美的估值似乎遠低於2兆美元，且以往3年的IPO進程曾出現多次延遲；另有內部人士認為，考量到油價前景疲弱、全球經濟前景穩、對氣候變遷議題的重視，1.5萬億美元估值似乎是相較合理的數字。

根據沙烏地阿拉伯衛星電視台（Al-Arabiya）上周取得的消息，外傳沙烏地阿美將於17日公布IPO價格範圍，接著12月4日開始接受認購，最終於12月11日在沙烏地阿拉伯交易所「Tadawul」掛牌上市。據了解，第二階段前進海外的IPO計畫時間點，將落在2020年或2021年。

沙烏地阿美是全球石油產業龍頭，去年淨收入（net income）達到1110億美元，這不但是蘋果公司的2倍，更是埃克森美孚（Exxon Mobil）、荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）的好幾倍。

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