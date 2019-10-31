三星加入「阿拉伯版迪士尼樂園」計劃案　設有賽車中心、室內滑雪場

▲沙烏地阿拉伯建造吉迪亞娛樂城，預計2035年完工。（圖／取自Six Flags Qiddiya官網）

實習記者謝汶穎／綜合報導

韓國三星集團29日宣布將加入沙烏地阿拉伯超大型娛樂項目「吉迪亞娛樂城」(Qiddiya)的計劃案。吉迪亞娛樂城去年4月開始打造，建造規模有首爾的一半大，更超過華頓特區的兩倍大，並具備渡假酒店、戶外娛樂區、賽車中心和市內滑雪場等設施。

根據阿拉伯新聞報導，吉迪亞投資公司(Qiddiya Investment Co.)首席賴寧格(Michael Reininger)和三星物產建設部門執行長李英鎬共同簽署這次合作案。韓國中央日報表示，長期以來，三星集團副董李在鎔在沙烏地建設領域投入許多心血，而現在也終於開始得到回饋，而三星將在建設產業以及電子相關項目上提供支持。

吉迪亞娛樂城將建在阿烏地阿拉伯首都利雅德(Riyadh)的沙漠地帶，是該國「2030願景」經濟計劃中的超大型旅遊項目之一，總面積達到334平方公里，有首爾市的一半大，更超過華盛頓特區兩倍大。娛樂城預計會投入近80億美元（約2373億台幣），在2022年完成第一階段工程。，2035年最後完工。

吉迪亞娛樂城被稱為娛樂、體育和藝術之城，以度假村為中心，建造六旗主題樂園(SixFlags Amusement Park)，除此之外，還包括酒店、戶外娛樂區、賽車中心、市內滑雪場和高爾夫球場等設施，而其中一塊將會規劃成生態區，包括自然園區和野生動物園區，預計在完工後，每年約吸引1700萬人次前來觀光。

沙烏地阿拉伯有2/3的人口在35歲以下，但國內於樂設施稀少，所以許多人會選擇到杜拜或其他附近國家玩樂，為了讓人民的娛樂消費能夠流回國內，才花費大把金錢著手建造娛樂城。沙國政府希望每年約200億的海外娛樂消費中，至少能回流1/4的金錢。

李在鎔副董在9月造訪三星正在利雅德建造的地鐵工程，也和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·沙爾曼會面，討論合作案在技術、建築、能源上的最新進度。三星集團也有望以娛樂城當作起始點，在未來能接到更多智慧城市的工程。

▼娛樂城設有賽車中心，室內滑雪場等設施。（圖／取自Six Flags Qiddiya官網）