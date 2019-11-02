快訊／新華社香港分社遭縱火　玻璃大門碎裂、室內冒火苗

記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」風波持續，今（2）日下午港島有多場集會，示威者與警方再度發生衝突。下午約5點時，有抗議民眾於灣仔皇后大道東以雜物堵路，水炮車隨後於莊士敦道一帶射水，警方同時施放催淚彈。目前，約至下午5點半，示威者破壞新華社大門玻璃、閘門後離開，大堂內火光熊熊，門口玻璃碎裂。

▲香港再度爆發衝突。（圖／路透社）

據《香港01》報導，下午4點左右，示威者在維園噴水池外利用鐵鍊、鐵馬和三角錐等設置「路障」，警方於噴水池外高舉黑旗警告，隨後向維園方向發射多枚催淚彈。另一邊，有示威者沿莊士敦道向金鐘方向前進，部分人抵灣仔一帶，警方再於高士威道發射一輪催淚彈。

▲水炮車出動。（圖／路透）

警方於下午4點半，在希慎廣場旁邊利園山道舉黑旗及發射催淚彈，有示威者破壞位於怡和街的太平洋咖啡廳，玻璃被鑿穿了幾個洞。另外，被指與「福建幫」有關的優品360 遭縱火和破壞，消防車隨後趕到。

▲▼警方發射催淚彈。（圖／路透）

警方於下午5點19分發出告示，稱有蒙面暴徒於灣仔一帶的馬路，以三角錐、鐵馬等雜物築路障及焚燒雜物；有蒙面暴徒在銅鑼灣撬開商店閘門，並縱火燒毀店鋪；另外，有人於灣仔區馬路中心放釘，嚴重影響道路使用者安全。

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