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極大憤慨！新華社回應亞太總分社遭丟燃燒彈：強烈譴責

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▲11月2日下午，位于香港的新華社亞太總分社辦公大樓遭暴徒打砸破壞。（圖／翻攝自《新華社》）

▲11月2日下午，位于香港的新華社亞太總分社辦公大樓遭暴徒打砸破壞。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

新華社在香港的分社於2日的示威活動中遭到衝擊損毀，新華社發言人當天晚間發表聲明，對暴徒的野蠻行徑表示極大憤慨，予以強烈譴責，希望香港警方嚴肅調查，「暴徒的行徑再次表明，『止暴制亂、恢復秩序』是香港當前最重要、最緊迫的任務。」

發言人表示，11月2日下午，暴徒打砸位於香港的新華社亞太總分社辦公大樓，破壞安防設施，在大樓正門玻璃牆及外牆上噴塗侮辱性字句，砸毀大門及部分樓層玻璃，向大堂內投擲燃燒彈及油漆彈，並一度進入大堂進行破壞。

▲11月2日下午，位于香港的新華社亞太總分社辦公大樓遭暴徒打砸破壞。（圖／翻攝自《新華社》）

▲新華社亞太總分社辦公大樓遭暴徒打砸破壞。（圖／翻攝自《新華社》）

發言人表示，新華社是中國的國家通訊社和具有全球影響的世界性通訊社，始終致力於為海內外受眾提供權威、真實、全面的新聞訊息，「我們堅決支持特區政府和警方依法止暴制亂。我們也相信，這一違法行徑必將受到香港社會各界的譴責。」

此外，《人民日報》也於3日評論，「猛藥去痾，重典治亂」，面對窮凶極惡的極端暴力行為，沉默啞忍只會助長暴徒的氣焰，「所有關心愛護香港的市民、所有公正無私的新聞工作者，都應當站出來以堅定的信心和意志，堅決支持香港警方止暴制亂，對暴力犯罪毫不手軟、絕不姑息。」

▲▼ 1102,香港 。（圖／路透）

▲香港2日爆發警民衝突  。（圖／路透）

香港新聞行政人員協會和香港新聞工作者聯會也分別發表聲明，譴責所有針對新聞機構的暴力行為，促請警方嚴正處理，確保新聞機構能正常運作。部分極端暴力分子的這種行為，是對國家新聞機構的嚴重挑釁，是對香港保障新聞自由有關法律的肆意踐踏。

►快訊／新華社香港分社遭縱火　玻璃大門碎裂、室內冒火苗

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