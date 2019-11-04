陸成功發射「高分七號」衛星　可在太空拍攝高精度3D影像

▲ 搭載「高分七號」衛星的長征四號乙運載火箭3日上午成功升空 。（圖／翻攝自中國航天官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

大陸國家航天局透露，由上海航天技術研究院製造的長征四號乙運載火箭，3日上午11點22分成功在太原衛星發射中心成功發射升空。上頭所搭載的高分七號衛星、精緻高分試驗衛星、蘇丹科學實驗衛星一號及天儀十五號衛星等衛星，在順利進入預定軌道，開始運行後，將有助於國土測量、繪製及城鄉建設等方面。

根據《東網》報導，高分七號衛星是大陸第一顆民用「亞米級」光學傳輸型立體測繪衛星，也是高分系列衛星中「測圖精準度」要求最高的科研型衛星，它搭載雙線陣立體相機、激光測高儀等設備，能夠有效獲取高精確度的激光測高數據，以及高空間解析度的光學立體觀測數據

在軌開始運行後，「高分七號」能利用激光測高儀取得的高精度高程訊息，來大大提升光學立體影像在「無控」條件下的高程精度，以完成民用1:10000比例尺衛星立體測圖。

「高分七號」主要用戶部門為自然資源部、住房和城鄉建設部、國家統計局等，正因為它能清楚地從太空拍攝高精度的3D影像，因此它不論在農業統計調查、用戶在基礎測繪、國土測繪還是城鄉建設等方面，都可扮演關鍵的角色，讓大陸在城市規劃、城市發展、農村建設上更有保障，同時也能提升大陸測繪衛星工程水平。

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