10萬噸福特號航母大西洋海試　高速甩尾掀起浩蕩浪花

▲福特號進行高速急轉彎。（影／翻攝自美國海軍臉書）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國海軍發布了一段航空母艦福特號（USS Gerald Ford , CVN 78）的新視頻，重達10萬噸的它以高速在大西洋進行海試，影片中可見，急轉彎時船體傾斜攪動大面積的海水，聲勢浩蕩。

綜合外媒報導，福特號在10月25日至10月30日進行海試，美國防部計劃執行辦公室（PEO）宣布，已完成衝擊後可用性與限定功能可用性（PSA/SRA）2項測試，達成新一代航母的重要里程碑，福特號海試結束後將返回諾福（Norfolk）海軍基地準備部署，在未來50年，它必須接受日益複雜的國防安全環境挑戰。

▲航空母艦項目執行官唐尼（James Downey）少校表示，福特號的表現相當傑出，水手們都充滿動力，為海軍的開拓感到興奮。（圖／達志影像／美聯社）

相較於前一代的尼米茲級航母（USS Nimitz），福特號使用23項最新的技術，讓發動機效率提高30%、艦上人員減少20%。不但延長航母使用壽命，還減低17%的整體營運成本，每艘可以節約40億美元。

福特號從去年7月15日開始服役後就出現多種問題，導致部署時程頻頻延遲，包括先進武器電梯（AWE）的運作、主減速器修護、節流閥控制系統的改善、先進攔阻索升級等，引起不少爭辯。

這些經驗被當作下一艘航母建造時的參考，改善相關設計與工程監督，目前正在建造與測試中的有甘迺迪號（USS John F. Kennedy , CVN 79）與企業號（USS Enterprise , CVN 80）。

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