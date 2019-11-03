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「慧龍專案」研發無人潛艦偵搜解放軍　長期目標研發攻擊型無人潛艦

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▲▼ 「殺人鯨」超大型無人水下潛艦 。（示意圖／翻攝自波音官網）

▲國軍未來的無人潛艦外型將會與「殺人鯨」類似 。（示意圖／翻攝自波音官網）

記者林彥臣／綜合報導

武器無人化已經是現代戰爭的趨勢，國防部委託中科院的「慧龍專案」編列了36.6億的預算，預計以5年的時間研發出無人潛艦的原型艦，以達到2017年《四年期國防總檢討》所提出的不對稱作戰思維。

根據《上報》報導，「慧龍專案」研發無人潛艇，還是由潛國造IDS戰鬥系統的「神龍計劃組」來負責，初步規劃研發無人潛艦的外型與美海軍採購的「殺人鯨」（Orca）無人潛艦類似，長度約20公尺到30公尺，第一階段無人潛艦的性能將以偵蒐、掃雷與電子作戰為主，研發成功後，才會進入攻擊型無人潛艦的研製。

報導指出，潛艦國造IDS順利展開後，國防部內部也討論無人潛艦計劃，初步共識無人潛艦是最適合部署在台灣海峽淺水區域運用，部署大量小型又宛如自動化魚雷的無人潛艦，對解放軍的水面與水下船艦都會形成巨大壓力，達成不對稱作展的目的。

▲▼蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

▲IDS原型艦模型。（圖／記者林銘翰攝）

報導指出，經國防部會議決議，採納與建造IDS原型艦同步進行研發無人潛艇計劃，並由中科院執行潛艦國造戰鬥系統的「神龍計劃組」來負責該案。目前規劃的性能具有偵蒐、掃雷與電子作戰為目標，因此無人潛艦有電戰設備外，慣性導航系統，深度感測器，並能浮上海面，透過全球定位系統（GPS）修正定位；還能利用衛星通訊，回報情資或接收新指令。

報導指出，未來研發的無人潛艦平時就能偵搜解放軍艦隊或海岸線的能力，其內部偵測各式電波的設備與天線，將記錄的電波透過衛星傳送回台，提供給技術單位進行分析數據。下一階段發展出攻擊型的無人潛艦，除能攻擊水面戰艦，甚至可與我方潛艦聯線成為誘餌，讓敵方潛艦無法真正作有效攻擊。

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