駐日美軍飛行時自拍還刮鬍子　隊長及隊員共3人遭撤離

▲兩次碰撞事件責任歸屬都指向美軍FA-18戰機。（圖／翻攝自臉書／U.S. Marine Corps）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國海軍陸戰隊在日本山口縣岩國基地的戰鬥機部隊，根據2日從美軍報告書指出，部隊在執行任務時不遵守規範，可能造成重大事故發生，包括離手駕駛、自拍和刮鬍子等脫序行為。部隊多次發生意外事件，去年12月在高知縣近海發生一起墜機事故，看的出該部隊極度不重視飛行安全。

根據共同社報導，報告書中調查了高知縣近海的碰撞事故，第242全天候戰鬥攻擊中隊的F/A-18，與其他部隊的KC-130在空中加油發生碰撞，該次事件導致6人死亡或失蹤。同時首次揭露2016年4月在沖繩近海發生的F/A-18與KC-130事件。

原本只針對高知縣事故調查，但在過程中發現，沖繩事故與此事件有類似之處，都曾經發生碰撞事故，而且都是在空中加油時。上級單位的第一海軍陸站航空聯隊下令正式調查，但責任歸屬都指向中隊F/A-18。

報告書指出，部隊內存在許多偏差行為，「濫用藥物、過量飲酒、婚外情、違反指示」等有損職業道德的事例。據悉，在隊員的手機內發現2016年10月拍攝的影片，內容是在夜間空中加油，當時離沖繩碰撞事故僅過去半年，但在工作時依然散漫不謹慎。

▲F/A-18C大黃蜂。（圖／翻攝自美國海軍官網）

調查結束之後，立即撤換隊長以及隊員等三人。根據報告書指出，隊長曾經在機內擅自拿下氧氣罩，並且自拍上傳到個人社交軟體上。

在高知事故中，兩名乘機人員的尿液被檢測出，含有安眠藥的成份，被指控可能不符合執行飛行任務的條件。不只如此，還有聊天紀錄顯示，隊員對軍醫在沒有經過允許的情況下，不開安眠藥而感到生氣。

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