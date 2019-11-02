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影／雲林福興宮太平媽上萬人恭送出城　李佳芬及顏清標都到場

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記者傅誠、唐詠絮／雲林報導

全國三大宗教盛會之一的西螺福興宮太平媽遶境大會香2日晚上8時30分起駕，稍早由總統蔡英文恭請媽祖登轎後，內政部長徐國勇、縣長張麗善、雲林女兒李佳芬、大甲鎮瀾宮董事長顏清標與福興宮董事長楊文鐘共同主持起駕儀式，媽祖鑾轎在上萬名信眾的簇擁下，緩緩恭送步出城門。

▲李佳芬及顏清標都前往福興宮參加太平媽起轎大典。（圖／記者傅誠攝）

▲顏清標參加起轎。（圖／記者傅誠攝）

西螺福興宮今年遶境彰化、雲林2縣大會香，原為期15天，在彰化縣田中鎮乾德宮媽祖廟管理委員會及地方仕紳盛情邀約下，獲得西螺媽祖太平媽允筊，遶境會香活動增加1天，為期16天15夜，行經15鄉鎮、255間宮廟，11月2日晚間9點起駕，施放10分鐘、橫寬規模達1公里的西螺大橋百萬高空煙火秀，恭送媽祖出城。

▲李佳芬及顏清標都前往福興宮參加太平媽起轎大典。（圖／記者傅誠攝）

▲李佳芬及顏清標參加起轎。（圖／記者傅誠攝）

▲李佳芬及顏清標都前往福興宮參加太平媽起轎大典。（圖／記者傅誠攝）

太平媽祖在晚間8時許舉行起駕儀式，李佳芬也回到西螺一起參加盛會，第一發起馬炮由徐國勇、西螺鎮長鄭玲惠點燃，第二發由張麗善、李佳芬、雲林縣副縣長謝淑亞等人點燃，第三發馬炮則由楊文鐘與顏清標共同點燃。

▲太平媽祖。（圖／記者唐詠絮攝）

▲西螺福興宮太平媽祖。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，在西螺長大的李佳芬，福興宮是她從小的信仰中心，嫁給韓國瑜後，只要回到雲林，一定會回去廟裡祈福，今年的大會香，韓國瑜因為有行程無法前往，身為西螺女兒李佳芬絕對不能缺席，將滿滿的行程排開，回西螺送最敬仰的媽祖啟程。

▲太平媽祖。（圖／記者唐詠絮攝）

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