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避開吳敦義？　連勝文快閃立委競總成立大會「提前1小時離場」

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▲▼連勝文、吳敦義。（合成圖／ETtoday資料照）

▲連勝文、吳敦義。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂欣玫／綜合報導

對於國民黨不分區立委安全名單可能納入黨主席吳敦義，國民黨中央委員連勝文認為，政治家不會為個人著想，恐怕會拖垮總統參選人韓國瑜。而連勝文2日出席立委競總成立大會時，竟在吳敦義致詞前，提早1小時到場，並在致詞後離去，是否刻意避開吳引發外界聯想。

國民黨不分區名單13日出爐，但前6名安全名單提前曝光，包括吳敦義、副主席曾永權、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、台南黨部謝龍介。

不過，連勝文卻認為，此名單若為真，會拖垮韓國瑜，連勝文2日進一步指出，黨內高層若自列名單，希望真正有號召力、專業的人士排在前面，這樣才能說服選民，爭取社會大眾的認同；希望青壯世代有機會為國服務，大家都為國家奮鬥，「真正的政治家不會為個人著想。」

連勝文此話一出，遭外界聯想是否槓上吳敦義，而在2日的立委參選人洪孟楷競總成立大會上，吳敦義原定在2點半活動開始後致詞，但連勝文卻提前1小時到場，並在致詞後離去，未與吳敦義同台。

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