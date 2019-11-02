吳敦義連乾5杯懇請退將挺韓國瑜　證實下週藍委餐敘會「聽取意見」

▲吳敦義出席北部地區退休將領團結自強聯誼會。（圖／記者葉南州攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨黃復興黨部2日中午舉辦「北部地區退休將領團結自強聯誼活動」，上百位退休將領參加，力挺國民黨總統參選人韓國瑜，國民黨主席吳敦義也出席致詞，並親自向台下退將連敬5杯酒，懇託支持韓國瑜、票投國民黨。

吳敦義致詞時，向黃復興黨部、將軍表達感謝，確保台灣安全、中華民國屹立不搖，且維護在一中各表的九二共識上，兩岸維持和平穩定發展。過去無論在哪個工作崗位，在座每一位都是非常重要的夥伴，因此以特別誠摯的心情表達祝福，並希望國泰民安、海峽兩岸和平穩定發展。

接著，吳敦義向台下退將連敬5杯酒，分別象徵祝福萬事如意，以堅定的心愛中華民國，目標重返執政、撥亂反正，並懇託大家票投給韓國瑜、政黨票投國民黨。

另一方面，國民黨正在進行不分區立委提名作業，吳敦義有望列入其中，傳出吳敦義下週四將與黨籍立委餐敘，雖立委曾銘宗強調是例行餐會、很單純，但時機點不免遭外界解讀，是吳敦義要來向黨內立委尋求支持。

對此，吳敦義會後受訪時強調，只是了解一下他們現在狀況怎麼樣，希望黨要多做哪些努力，都要了解一下，這是很自然的事，他們是出去打選戰的英雄，我們只是後備工作，一定要了解他需要再加強的地方，聽聽立委候選人的意見，這是正常的事情。至於屆時是否談到不分區名單，吳敦義說，我們會考量各種因素，這個很重要。

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