柯潔挑戰「棋智」機器人　才下了第一手「機械臂就當機」

▲柯潔挑戰「棋智」機器人。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

大陸棋王柯潔2日首次以北京清華大學學生的身份，在廈門文博會參加校外圍棋活動，並挑戰工業機器人「棋智」。不過，柯潔才下了第一手，棋智就出現「當機」，機械臂完全沒有反應，再重新啟動後，雙方下了50手，勝率不降，柯潔挑戰成功。

2019「象嶼杯」兩岸四大高校圍棋與人工智慧邀請賽2日在廈門文博會開幕，工業機器人「棋智」也在比賽中亮相，並舉辦圍棋擂台賽供選手挑戰，只要下滿50手（機器人執白棋）勝率達到30%及以上，就算挑戰成功。

現場有許多選手嘗試挑戰棋智，但勝率很快都跌破了30％，沒有人成功。棋王柯潔也來到現場挑戰，有趣的是，原本運行正常的機械手臂，在柯潔下了第一手之後，突然「當機」，沒有任何反應，工作人員緊急調整也沒有用。

經過重新啟動後，雙方才開始對弈，棋智的初始勝率約為40％，一人一機激戰50手，勝率並未降低，超過了30％的勝率要求，柯潔挑戰成功。

柯潔今年7月26日拿到北京清華大學錄取通知書，成為清華大學2019級工商管理專業新生，也是清華大學圍棋實力最強的在校學生之一。他在受訪時表示，這是第一次以清華大學學生的身份參加圍棋活動，看見這麼多人喜歡圍棋很開心，希望能有越來越多大學生加入。

除了人機對戰以外，北京大學、清華大學（北京）、廈門大學、台灣大學的圍棋好手也會在2日、3日進行一系列比賽。每隊一共6人，由國手搭檔一名隊員下聯棋賽，4隊將透過單循環的比賽，以積分的形式決定名次。

此外，3日下午還將舉辦一場「奇點賽」，由各領隊國手擔任主將，挑選三個隊員組成戰隊進行比賽，第一手棋由雙方主將自行落子，隨後的對局，由主將從己方隊員的著手中挑選一手進行對局，主將有三次機會使用自己的選點，但每使用一次機會要被罰1子。

據了解，清華大學領隊為世界冠軍江維傑九段，北京大學領隊為李喆六段，台灣大學領隊為台灣棋王、天元雙冠王林君諺八段，廈門大學領隊則為王鷺三段。台大棋手陳昱睿表示，很高興能和大陸的大學圍棋高手交流，希望自己和隊友能進入團體前兩名。

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