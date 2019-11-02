境外汙染連日壓境　台中1至10月空品仍是歷年最佳

▲台中1至10月空品較去年同期好。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

連日境外污染來襲，造成台灣西部空品不佳，台中市政府環境保護局2日表示，早已預估10月初和月底各有一波境外污染，市府都已立即啟動應變措施，因此，台中今年1至10月PM2.5平均濃度及空氣品質不良天數，都是2011年來最低，顯示市府對抗空汙的努力已有成效。

環保局表示，市府全力改善空品，但空品改善並非一蹴可幾，受到氣象條件、地形影響很大，10月雖然有2波境外污染侵襲，不過根據環保署空品監測數據，台中今年1至10月PM2.5平均濃度值為每立方米17.7微克，相較去年同期18.8微克，改善1.1微克；此外，今年1至10月空品不良(AQI>100)天數為42天，相較去年同期52天，減少10天，不論是PM2.5平均濃度值及空品不良天數，都是2011年來最低，顯示空品確實逐漸改善中。

環保局表示，自市長盧秀燕上任以來，以先公後私、先大後小原則，盤點固定、移動、逸散等空汙來源，推動不同改善對策，例如加強重大汙染源深度稽查、加碼老舊機車汰換補助、完善大眾運輸路網、推廣電動車輛充換電站、公共工程及區域開發營建工地加強管制、廣設空品感測器等。在市府各方面的努力下，雖然有無法操之在己的境外汙染影響，但長期空品還是有所進步。

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