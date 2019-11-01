「富市台中　閃耀五星」　台中榮獲1千7百顆星星全國之冠

▲盧秀燕將把傳統市場打造成乾淨、有特色的市場。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

菜市場金馬獎來了！由經濟部辦理的「經濟部品牌市集、優良市集及樂活名攤評核」出爐，台中市今年度共有2處品牌市集、25處優良市集及719個名攤脫穎而出，總星數高達1702顆星，星光閃閃，是全國歷年之最，並勇奪全國15個縣市評核第1名，市府將在4日舉辦「富市台中 閃耀五星-優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，感謝每位攤商的付出。

經濟部今年從7月3日至9月10日，邀請專家學者擔任評核委員，針對「優良市集」評核，項目包括環境與衛生、自理組織、特色經營、顧客經營和政府參與；「樂活名攤的評核項目包括商品特色、攤位特色、服務特色，進行逐項評分，旨在透過星級評核，將優質市集、名攤推薦給消費大眾，更希望擴大推廣至大台中所有的傳統市集。

台中市為全面推動最能代表庶民生活經濟的菜市仔走向現代化，以新風貌重塑在一般社會大眾刻板印象，自2017年起配合經濟部開放一、二、三星地方政府自評，連續3年配合政策深耕輔導傳統市集與攤鋪，從2017年即獲得總星數706顆星(全國第一)、2018年總星數1332顆星(全國第二)，到2019年總星數再創新高達1702顆星(全國第一)，成長幅度高達27.77%。

25處優良市集中，其中四星2處、三星9處、二星14處，總星數63顆星，全國第一；樂活名攤計有719攤，其中五星4攤、四星25攤、三星154攤、二星521攤、一星15攤，總星數1639，也是全國第一。

市長盧秀燕表示，為提升傳統市集環境品質，陸續汰換各市場老舊廁所、電梯、無障礙空間等硬體設備，打造社區友善市場，而且針對傳統公有市場公共區域及廁所，加入各式色彩、彩繪元素，讓採買不再單調，可說是一場視覺藝術饗宴，盧更說，市府將持續投入市場建設，輔導攤商參加星等評核，朝向市場百分百星級認證，進一步達成「富市台中」的目標。

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