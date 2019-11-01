台中摘星1千7百顆全國第一　盧秀燕臉書直播走訪建國市場

▲盧秀燕分享挑魚秘訣。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

有菜市場「金馬獎」之稱的經濟部市集名攤評核，台中今年拿下1702顆星數，勇奪全國第一，更創全國歷年之最，市長盧秀燕1日上午前往摘下122顆星、台中公有市場摘星最多的建國市場，恭喜「冠軍商家」，她強調，台中傳統市場食材新鮮、便宜、多樣，好吃好買又好逛，歡迎來感受冠軍市場的人情味。

▲▼盧秀燕走訪建國市場，受到攤商熱情歡迎。

盧秀燕一大早就前往中部最大傳統市場建國市場，在臉書直播分享喜悅，帶領觀眾透過鏡頭一起走訪這座「冠軍市場」，一邊逛市場，一邊與攤商握手致意，不時比「讚」，恭喜店家摘星成功。

盧大力推銷市場各項新鮮水產、蔬果、肉品，經過水產店看見「活跳跳」的魚貨，特別分享她的挑魚小撇步，「眼睛亮晶晶、皮膚有光澤、鰓翻起來要新鮮」，經過大閘蟹攤位時，她也透露自己的烹調秘方，首先用刷子清洗，再鋪上大蒜連皮拍一拍，放進炒鍋撒鹽蓋上鍋蓋開火，「大閘蟹轉紅就完成了！」

▲熱情攤商送來料理，盧秀燕來者不拒。

現場攤商也紛紛拿出魷魚、鵝肉、咖啡等拿手菜邀請盧秀燕品嘗，盧來者不拒，一口接著一口，大讚意「魷」未盡，店家見狀笑得合不攏嘴，熱情獻上擁抱，要求合照、簽名，互動熱絡，氣氛歡樂。

▲盧秀燕和民代、攤商合影。

盧秀燕表示，建國市場商品琳瑯滿目，價格便宜、又新鮮，有生食也有熟食，場地棋盤式規劃，乾淨明亮，而且也成立愛心食物平台，每天攤商賣不完的食材送到這裡，再轉送給關懷據點，別具意義，市府未來將輔導其他市場也朝此方向前進，輔導各家市場精益求精，讓各地都知道台中市場好好玩。

經發局指出，市府陸續汰換老舊廁所、電梯及無障礙空間，並推出三大市場計畫，提升市場環境品質。「菜市彩色計畫」針對公共區域及廁所，加入多樣色彩及彩繪元素；「菜市亮招計畫」讓老舊招牌煥然一新；「菜市種菜計畫」運用空間種植食用蔬果，回饋愛心食材交流平台，提供社區發展協會及關懷據點。

經濟部每年舉辦「品牌市集、優良市集及樂活名攤評核」，台中2處品牌市集、25處優良市集及719個名攤脫穎而出，總星數高達1702顆星，勇奪全國15評核縣市第一名。

立法委員黃國書、市議員李中、羅廷瑋、邱素貞、何敏誠、沈佑蓮、建國公有零售市場自治會長蔡鈴欽、市府副秘書長朱康震、經濟發展局長張峯源、民政局長吳世瑋等人也到場為攤商祝賀，恭喜奪得好成績。

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