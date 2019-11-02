3000人競爭！中國國航正式聘用「首批32名台籍空服員」　估明年2月上機飛行

▲中國國航正式聘用32位台籍空服員。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者朱世凱／綜合報導

來自台灣的32名年輕人在上（10）月30日正式入職中國國際航空公司（國航），成為該航空公司歷史上首批台籍空服員。據悉，國航這次招聘台籍空服員共收到近3000份報名履歷，經過篩選、初試、複試、初步體檢四個環節，最終從中篩選出32位佼佼者。

據《澎湃新聞》報導，國航表示，這32名台籍空服員普遍具有較好的英語口說水準，部分人具備粵語、閩南語、韓語、日語等多語言溝通能力，大部分人有服務業從業經歷，服務意識好，掌握一定的服務技巧，「入職後，他們將接受為期3個月的乘務初始資格培訓，計劃於2020年2月份正式上機飛行。」

▼中國國際航空。（圖／CFP）

報導提到，今年是國航北京至台北航線開航10週年，國航目前共服務自北京、上海（浦東和虹橋）、天津、成都、重慶、杭州、溫州共八個航點至桃園和松山航線，每周共51個航班。有消息指出，近年來包括南方航空、東方航空、廈門航空、海南航空、春秋航空、吉祥航空等大陸航空公司都頻頻到台灣招募機師和空服員。

來自台北市的蘇芷緣也參加此次招聘。據國航說法，雖然蘇芷緣只有26歲，但已有幾年的工作經歷，來國航之前剛結束在澳洲的工作，語言能力和服務工作經歷能夠幫助她更好地擔任這項職務。當她被問到隻身來到北京會不會感到孤單時，她表示，因為媽媽來自山東，爸爸來自浙江，因此來到北京（工作）後，覺得分外親切。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

