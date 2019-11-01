廈門文博會首設兩岸主賓市　台中「山海屯城」傳達城市意象

▲廈門兩岸文博會開幕。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

第十二屆海峽兩岸文化產業博覽交易會11月1日在廈門開幕，今年首次設立兩岸主賓市，由台中館與寧波館聯動亮相。台中館以「品台中」作為主題，結合「台中形象」「台中文創品牌」「2020台灣燈會在台中」三大主軸策展，推廣台中產業、自然生態及創意生活，小林煎餅、阿蕉、木匠兄妹木工坊等在地業者也帶來豐富產品展示。

兩岸文博會台中館由台中市文化局籌策，台中市文化局副局長曾能汀在開館儀式上表示，這次的場館設計以台中的城市意象為主概念，把台中山、海、屯、城四大區塊的重要地標、地景與人文以視覺剪影方式展現，主題的名稱「品台中」，就是希望能讓大家從這些意象中品味台中的城市特色、城市氛圍。

▼台中市文化局副局長曾能汀向國台辦副主任龍明彪介紹台中特色展品。

曾能汀指出，除了城市意象外，最重要的就是與台中一同參展的15家傑出業者，包含工藝品、糕餅、飲品、生活用品等，「台中市重視文創發展，希望能為業者們搭建平台，鼓勵業者創造出接地氣的產品，為文創產業增加價值，展現台中對於『重文創、搭平台、接地氣、文化財』的文創發展願景。」

從台中發跡，創立70年的「小林煎餅」這次特別展示「彩繪煎餅」，小林煎餅的第二代傳人林文華也親自出馬，介紹為了廈門文博會所帶來的「我愛廈門」彩繪煎餅。

▼小林煎餅第二代傳人林文華。

林文華表示，小林煎餅是一個老品牌，除了產品創新外，也積極加入文創概念，在煎餅上做彩繪是最直覺的作法，「像這次來到廈門，就帶來了『我愛廈門』的彩繪煎餅，我們的另一個熱門產品『吊鐘燒』，在台灣是做成吊鐘的形狀，但到了其他省份，比如西安，也可以做成『兵馬俑』的造型，發揮空間非常大。」

第十二屆兩岸文博會11月1日至4日在廈門國際會展中心舉辦，展覽規模規劃75000平方公尺，匯集兩岸文創展品，除了台中以外，金門、高雄、南投、新竹等縣市也都有參展。

▼小林煎餅的彩繪煎餅。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

