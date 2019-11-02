陳水扁爆蔡英文2000年大選挺連戰　曾託英議員處理博士證書遺失

▲蔡英文博士論文遭陳學聖指控有20處涉「自我抄襲」。（圖／記者許展溢攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於總統蔡英文論文議題持續延燒，前總統陳水扁1日在臉書表示，2015年，蔡英文的博士畢業證書遺失，也是拜託前國策顧問黃國俊請倫敦大學政經學院前院長、現任英國上議院議員紀登斯幫忙處理的。

陳水扁表示，「阿扁確信2000年大選，蔡英文應該是支持李總統指定接班人連戰的」，但不影響他籌組全民政府特別邀請蔡英文出任第一位女性陸委會主委的決定，尤其一路栽培蔡英文走上國家領導人的苦心與用心，怎麼會去想說蔡英文教授的博士論文與學位有什麼重大問題。

▲前國策顧問黃國俊病逝。（圖／翻攝黃國俊臉書）

陳水扁指出，何況2000年大選，他提出「新中間路線」的新主張，正是師法蔡英文榮獲博士學位的母校倫敦大學政經學院院長紀登斯的「第三條路」，1999年12月經旅英黃國俊博士安排，他還應邀到政經學院發表由紀登斯院長主持的演講會。

陳水扁提到，日前聽到2000年他聘為國策顧問、擔任資策會副執行長的黃國俊凌晨離世，好友特別提到黃國俊於1999年介紹倫敦大學政經學院院長紀登斯的「新中間路線」哲學給他作為選戰主軸，而2015年蔡英文的博士畢業證書遺失，也是拜託黃國俊請紀登斯幫忙處理的。

▲連戰。（資料照／記者李毓康攝）

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