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身障阿北幫挑2張「刮刮樂中700」　台南哥拿350快閃…暖喊：我們一人一半

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▲▼身障阿北「挑2張刮刮樂中700」　台南哥只拿350…暖喊：我們一人一半（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲這一張幸運中500元！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

日行一善，絕對會有好報！一名帥氣男網友騎車停在街口，發現一位身障阿北在賣刮刮樂，無奈直呼「今天都沒有賣半張，你可以跟我買一張嗎？」原PO靈機一動，請阿北隨意挑兩張，只花了300元幸運中700元，不過最後他只有拿走350元，快閃離開前，向阿北暖喊「這是你幫我選的，所以我們一人一半！」

台南一名男網友在臉書《爆廢公社二館》分享超暖故事，昨（1）日他騎車下班返家，巧經過文元郵局的路口等紅綠燈，恰巧跟一名身障阿伯對上眼，對方露出和藹笑容叫賣，「笑年ㄟ（台語：年輕人），我今天都沒有賣半張，你可以跟我買一張嗎？」

請繼續往下閱讀...

原PO毫不猶豫停好機車，隔空暖話「好啊！那你幫我選兩張好不好？」阿北先是一臉遲疑，接著不好意思拒絕「不好啦，我都坐輪椅了，人生運氣不好。」原PO則自信喊話，「沒關係隨便兩張！」隨後阿北隨意選兩張刮刮樂，一張是台灣好麻吉、另一張是釣蝦趣，兩人對話如下：

原PO：不對吧？你應該要給我$350

阿北：不對吧，是700

原PO：這是你幫我選的，所以我們一人一半！好了我趕時間再見，對了～下次有頭奬記得再幫我選，我們兩個在一人一半

阿北：謝謝～謝謝～謝謝你

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▲▼身障阿北「挑2張刮刮樂中700」　台南哥只拿350…暖喊：我們一人一半（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲▼身障阿北「挑2張刮刮樂中700」　台南哥只拿350…暖喊：我們一人一半（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲網友也感動不已！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

文末，原PO自嘲，「今天中大獎晚上找妹不回家！」儘管中獎金額數目不大，但看見阿北臉上掛驚喜的笑容，讓原PO也相當欣慰，日行一善，心靈上的滿足遠大於金錢的收穫。這一幕台灣最美麗的風景，掀起1.7萬人刷一排讚，「買彩券刮刮請找真的殘障人士購買，幫助他們」、「我們去年冬天在家樂福外面，看到一個賣彩券阿姨，我老公說這麼冷天氣幫她買兩張！我說好，然後讓我兒子隨手抽兩張（去年他才一歲），花400元買這兩張，我們中了1000元」、「你超棒的100分，我快哭了」、「社會多點這樣的人有多好」、「這個阿伯每次看到必買，而且人很客氣！」、「人好好，心地善良！阿伯今天一定很開心」、「下次頭獎是你了」。

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