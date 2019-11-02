　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南超級星期六！韓國瑜、蔡英文大拚場　柯文哲隨後到

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

距離2020總統與立委選舉剩下70天，總統蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜、台灣民眾黨主席柯文哲2日都齊聚台南，為各黨立委候選人拉抬聲勢。而前行政院長賴清德與前新北市長朱立倫都會到台南，讓「蔡賴配」、「韓朱配」成為超級星期六的焦點。

賴清德展開輔選行程，1日北上台北為立委參選人高嘉瑜、吳思瑤輔選，2日回防台南出席蔡英文、林俊憲聯合競選總部成立大會。

蔡英文與林俊憲聯合競選總部2日上午9點，在台南市中西區永華路一段與中華西路口（家樂福旁）舉辦成立大會。賴清德預計9點半到場、待到11點，蔡英文則預計10點現身，兩人「同台」機率極大。若成功同台，將是蔡英文、賴清德兩人自初選後首度合體。

同一時間，競選台南市立委的前國民黨主席洪秀柱，在台南市東區中華東路二段323號舉辦競選總部成立茶會，韓國瑜、朱立倫，以及國民黨主席吳敦義，都會到場站台力挺。

朱立倫1日在宜蘭受訪表示，接韓國瑜全國競選總部主委是假議題，但2日與韓國瑜可能在台南同台，也可能會見面，希望透過大家團結，讓國民黨總統與立委選舉能勝選，這是他從國民黨總統初選後一直強調的，就是要團結勝選。

柯文哲上午9點避開藍綠，先到雲林出席西螺福興宮西螺媽祖遶境大會香起駕洗塵典禮，上午11點左右在台南為第一選區（新營、東山、後壁）參選人顏耀星輔選，參拜新營太子宮，下午兩點到走訪東山，品嘗東山鴨頭、咖啡、粉條冰等當地美食；接近下午4點則依序參拜後壁泰安宮、參訪參訪芳榮乾燥中心、菁寮老街，晚上6點半逛新營夜市。

另一方面，藍綠造勢場合同時間、距離近，加上韓國瑜上次到台南被砸雞蛋，這回藍綠陣營大咖齊聚台南拚場，維安問題考驗台南市警方的處置能力。

針對2日藍綠造勢場合維安問題，台南市長黃偉哲表示，上次韓國瑜被不同意見者丟雞蛋，他感到相當遺憾，不容許類似事件再發生，除了呼籲雙方支持者冷靜，已指示台南市警局須確實做好維安工作，包括參選人隔離防衛圈範圍。

超越藍綠，就靠她了

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
快訊／蘆洲6歲童倒浴室「疑遭虐死」　外婆羈押禁見
他肚痛炸血便！醫一照「癌轉移塞滿肝」驚：已第四期
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜桃園造勢稱26歲初戀　網抓了去年稱「19歲初戀在高雄」

台南超級星期六！韓國瑜、蔡英文大拚場　柯文哲隨後到

王浩宇PO韓國瑜黑白相片稱「迴光返照」　持續告急蔡英文很不妙

影／「不相信藍色和白裡透紅！」林飛帆：有人說台灣要發大財 但我們其實很富足

影／小英會青年偷酸韓國瑜　蔡英文喊話：年輕人是關鍵！一定要去投票

影／桃園大造勢喊破2萬5千人　韓國瑜：我要唱愛你一萬年！

怒轟民進黨控制90％媒體　韓國瑜：台灣民主價值發瘋了？

影／「這3年半我很難過」　韓國瑜轟：派系分贓是台灣價值嗎？

持續強化台歐關係！歐洲議會友台小組主席：歐洲是台灣的朋友

LIVE／韓國瑜桃園起飛壓軸晚會　韓粉激動揮舞國旗、2500座椅爆滿！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

忠心汪每天守碼頭邊對船叫　盼與主人再相遇：好想你～

李興文長子李堉睿「全裸夜宿」IKEA！　一連串脫序行為挨告送警

碗中飼料被盯上！狗兒急吠叫護食 遭鴕鳥「機關槍狂嗑」秒放棄掙扎

超巨暗器！遊覽車輪胎國道噴飛 偷襲紅斑馬屁股...警：該買樂透

11月新制懶人包「天眼上線抓三寶」　一次看懂12大好康措施、優惠！

韓國瑜桃園造勢稱26歲初戀　網抓了去年稱「19歲初戀在高雄」

台南超級星期六！韓國瑜、蔡英文大拚場　柯文哲隨後到

王浩宇PO韓國瑜黑白相片稱「迴光返照」　持續告急蔡英文很不妙

影／「不相信藍色和白裡透紅！」林飛帆：有人說台灣要發大財 但我們其實很富足

影／小英會青年偷酸韓國瑜　蔡英文喊話：年輕人是關鍵！一定要去投票

影／桃園大造勢喊破2萬5千人　韓國瑜：我要唱愛你一萬年！

怒轟民進黨控制90％媒體　韓國瑜：台灣民主價值發瘋了？

影／「這3年半我很難過」　韓國瑜轟：派系分贓是台灣價值嗎？

持續強化台歐關係！歐洲議會友台小組主席：歐洲是台灣的朋友

LIVE／韓國瑜桃園起飛壓軸晚會　韓粉激動揮舞國旗、2500座椅爆滿！

性癮女用IG跟陌生男約砲 輕鬆變身「百人斬」！

韓國瑜桃園造勢稱26歲初戀　網抓了去年稱「19歲初戀在高雄」

裙襬搖搖LPGA台灣賽次日　韓將許美貞66桿領先衛冕科達

中信盃黑豹旗／育達創六年終「被扶正」　推手教官也要考教練證

ARASHI預告出道20年網路直播！　「想靠你們更近一些」台粉瘋猜演唱會

新北市府跨局處合作　聯手改善中和中原溝環境景觀

結婚4週年重遊求婚地　史丹利Gigi遇首里城大火

冷凍貨櫃39屍命案…至少10家庭有親人失蹤　越南逮捕2人

韓女團成員爆「網路詐騙2600萬」！　秒關IG躲起來…韓網轟：是默認了嗎

霍金太太→拿破崙首席女飛行員　費莉絲蒂「再搭艾迪瑞德曼」越演越大咖

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

政治熱門新聞

批綠控制90％媒體　韓國瑜：台灣民主價值發瘋了

孫大千領先陳怡潔10％　吳子嘉：破除勸退傳言

韓國瑜、蔡英文台南拚場　柯文哲隨後到

LIVE／韓國瑜桃園晚會　韓粉激動揮舞國旗

王浩宇稱韓國瑜迴光返照　持續告急蔡英文

桃園造勢破2萬5千人　韓國瑜：我要唱愛你一萬年！

「不相信藍色和白裡透紅！」林飛帆：有人說台灣要發大財 但我們其實很富足

小英會青年偷酸韓國瑜！蔡英文喊話：年輕人一定要去投票

台南超級星期六藍綠大咖大拚場

韓國瑜到加油站上廁所　陳學聖：這就是他魅力所在

北市管理條例出爐：颱風天停止外送、外送員強制保險

韓國瑜轟：派系分贓是台灣價值嗎？

郭家軍：鐵桿郭、柯粉190萬左右大選

影／時空錯亂？　韓國瑜：二戰時美軍沒有打到台灣

更多熱門

相關新聞

反中共代理人法　台企聯：惡法擾民

反中共代理人法　台企聯：惡法擾民

民進黨日前將「中共代理人」法案交付委員會完成一讀，引發朝野和兩岸人士議論，對此大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）今晚代表大陸台商，發布新聞稿指稱惡法不除、民心不寧，再度表達對該法案的反彈。並抨擊按照目前的修法意見，無異授予當權者「莫須有罪名」的尚方寶劍，形同製造白色恐怖。

韓國瑜造勢驚見超正女警　有人神到了

韓國瑜造勢驚見超正女警　有人神到了

王浩宇稱韓國瑜迴光返照　持續告急蔡英文

王浩宇稱韓國瑜迴光返照　持續告急蔡英文

「不相信藍色和白裡透紅！」林飛帆：有人說台灣要發大財 但我們其實很富足

「不相信藍色和白裡透紅！」林飛帆：有人說台灣要發大財 但我們其實很富足

小英會青年偷酸韓國瑜！蔡英文喊話：年輕人一定要去投票

小英會青年偷酸韓國瑜！蔡英文喊話：年輕人一定要去投票

關鍵字：

台南韓國瑜蔡英文柯文哲2020大選2020大選蔡英文賴清德朱立倫

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

他「癌轉移塞滿肝」第四期！5致癌因子全中了

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

韓國瑜造勢驚見超正女警　有人神到了

汪害怕倒路邊尖叫　有愛驚人轉變

懷疑妻出軌！24歲爸抱摔2歲女兒

汪小菲當台灣女婿9年　坦言：從沒打開心接受這

王瞳停止投資艾成餐廳！抽回50萬「已經沒瓜葛」

俄男持刀闖幼兒園行凶　6歲男童死在老師懷中

雙魚：是真愛！容易舊情復燃4星座

租客佔房子60年　房東過世討不回

妻恥骨痛坐博愛座　翁譙：大陸來的嗎

-6°C穿國旗比基尼！辣妞站聖母峰基地營舉國旗

「睡前滑手機」必胖！7助眠神逆轉

更多

最夯影音

更多
蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找
桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面