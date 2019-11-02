台南超級星期六！韓國瑜、蔡英文大拚場　柯文哲隨後到

▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

距離2020總統與立委選舉剩下70天，總統蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜、台灣民眾黨主席柯文哲2日都齊聚台南，為各黨立委候選人拉抬聲勢。而前行政院長賴清德與前新北市長朱立倫都會到台南，讓「蔡賴配」、「韓朱配」成為超級星期六的焦點。

賴清德展開輔選行程，1日北上台北為立委參選人高嘉瑜、吳思瑤輔選，2日回防台南出席蔡英文、林俊憲聯合競選總部成立大會。

蔡英文與林俊憲聯合競選總部2日上午9點，在台南市中西區永華路一段與中華西路口（家樂福旁）舉辦成立大會。賴清德預計9點半到場、待到11點，蔡英文則預計10點現身，兩人「同台」機率極大。若成功同台，將是蔡英文、賴清德兩人自初選後首度合體。

同一時間，競選台南市立委的前國民黨主席洪秀柱，在台南市東區中華東路二段323號舉辦競選總部成立茶會，韓國瑜、朱立倫，以及國民黨主席吳敦義，都會到場站台力挺。

朱立倫1日在宜蘭受訪表示，接韓國瑜全國競選總部主委是假議題，但2日與韓國瑜可能在台南同台，也可能會見面，希望透過大家團結，讓國民黨總統與立委選舉能勝選，這是他從國民黨總統初選後一直強調的，就是要團結勝選。

柯文哲上午9點避開藍綠，先到雲林出席西螺福興宮西螺媽祖遶境大會香起駕洗塵典禮，上午11點左右在台南為第一選區（新營、東山、後壁）參選人顏耀星輔選，參拜新營太子宮，下午兩點到走訪東山，品嘗東山鴨頭、咖啡、粉條冰等當地美食；接近下午4點則依序參拜後壁泰安宮、參訪參訪芳榮乾燥中心、菁寮老街，晚上6點半逛新營夜市。

另一方面，藍綠造勢場合同時間、距離近，加上韓國瑜上次到台南被砸雞蛋，這回藍綠陣營大咖齊聚台南拚場，維安問題考驗台南市警方的處置能力。

針對2日藍綠造勢場合維安問題，台南市長黃偉哲表示，上次韓國瑜被不同意見者丟雞蛋，他感到相當遺憾，不容許類似事件再發生，除了呼籲雙方支持者冷靜，已指示台南市警局須確實做好維安工作，包括參選人隔離防衛圈範圍。

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