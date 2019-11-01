▲ 新北「圖利與便民系列講座」，鼓勵同仁勇於任事遠離觸法。（圖／新北市政風處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府1日舉辦圖利與便民系列講座，邀請臺灣臺北地方檢察署檢察長邢泰釗及法務部廉政署主任秘書馮成講授課程，約有300名市府主管與會，希望藉由檢、廉、法制單位經驗分享，鼓勵同仁積極發揮勇於任事精神以提升行政效能，營造市政廉潔的工作環境與形象。

新北市府圖利與便民系列講座由政風處及法制局共同舉辦，會中邀請臺灣臺北地方檢察署檢察長邢泰釗講授「公務人員法律防身術」及法務部廉政署主任秘書馮成講授「破解圖利與便民迷思」課程。

▲ 新北「圖利與便民系列講座」，講習對象為市府各機關股長及各區公所課長層級以上主管。

講習對象為市府各機關股長及各區公所課長層級以上主管共約300名參加，課程結束後，由副市長陳純敬、政風處副處長林煥淳、法制局副局長許宏仁協同授課講座與學員進行意見交流，與會同仁勇於提問，討論氣氛熱絡，獲得諸多建言與回響。

陳純敬表示，公務員在處理行政事務或民眾陳情案件時，經常會面臨難以抉擇的關卡，總是會擔心如果給予民眾便利是否會有「圖利」嫌疑，為讓市府同仁可以在瞭解相關法律規範、擁有正確法律認知的前提下，安心的推動業務並放心的給予民眾便利，特別舉辦這次講習，希望提升同仁對「圖利」及「便民」的區辨能力，進而鼓勵勇於任事，保護同仁避免於觸法。

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