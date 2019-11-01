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林昶佐收「慶記」恐嚇信　「寒佳君」嗆：您該退休了

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▲▼林昶佐辦公室收到恐嚇信，警方也將信件帶回採證。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林昶佐辦公室收到恐嚇信，警方也將信件帶回採證。（圖／林昶佐國會辦公室提供）

記者邱中岳／台北報導

時代力量前立委林昶佐辦公室，1日上午時分郵差送信來時，其中一封平信內竟然有恐嚇信件，嚇得辦公室人員緊急找轄區中正二分局偵查隊受理報案，目前也對該恐嚇信件進行採證，以追查幕後藏鏡人到案。

林昶佐目前已無黨籍身分投入立委選舉，但沒想到上午竟然收到一封平信，且上頭還帶有恐嚇意味，且目前上面並未採集到任何指紋，目前警方也針對信件做出微生物跡證反應。

警方指出，上午10時許林昶佐辦公室接獲郵差送來的信件，一封屬名「寒佳君」的平信外表用紙張複印地點並非手寫。

林昶佐辦公室人員打開一看內容大致上系感謝林委員支持同性結婚、支持台獨、挺廢死、阻擋我國與中國建交等語，且指稱「林委員您該退休了」。

▲▼警方加強對轄內候選人住所以及辦公室進行警戒巡邏。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方加強對轄內候選人住所以及辦公室進行警戒巡邏。（圖／記者邱中岳翻攝）

但文末卻出現，慶記（意指：子彈）、「已經迫不及待為你們放幾聲響炮了」，目前警方正依照恐嚇罪嫌立案偵辦，也將針對選舉期間轄內候選人辦公室以及住所加強警戒。

林昶佐表示，一開始因為看到信封也是用貼的，不是用手寫的，同仁還開玩笑說該不會是恐嚇信吧，但開了之後發現還真的是恐嚇信，「恐嚇的對象包括我的家人﹑國會團隊、競選團隊的同仁」，說「慶記（意指：子彈）已經迫不及待地在等我們」。

林昶佐呼籲，選舉就是把不同的意見來做理性的論辯，這是民主社會非常珍貴的過程，用威脅人身安全的方式，實在是選舉中不想看到的，非常不應該，我們也不能接受。

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