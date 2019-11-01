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慶祝榮民節！蘇清泉：屏北支持葉壽山＋屏南支持周佳琪

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▲慶祝榮民節，立法院顧問蘇清泉等人到東港共和新城等處，祝福屏東榮民長輩們，並籲請2020年立委選舉，屏支持葉壽山、屏南支持周佳琪，讓國民重返執政。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲慶祝榮民節，立法院顧問蘇清泉（左二） 等人到東港共和新城等處，祝福屏東榮民長輩們，並籲請2020年立委選舉，屏支持葉壽山、屏南支持周佳琪，讓國民重返執政。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

光榮十月！10月31日是榮民節，各地皆舉辦榮民節慶祝活動，立法院顧問蘇清泉、特助曾煜超與屏東縣林姓宗親會副理事長林育先分別前往屏東勝利新城、東港共和新城、內埔崇文國中等地，祝福屏東榮民長輩們，榮民節快樂，並籲請2020年立委選舉，屏支持葉壽山、屏南支持周佳琪，讓國民重返執政，撥亂反正。

▲慶祝榮民節，立法院顧問蘇清泉等人到東港共和新城等處，祝福屏東榮民長輩們，並籲請2020年立委選舉，屏支持葉壽山、屏南支持周佳琪，讓國民重返執政。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼蘇清泉等人祝屏東榮民祝福。

▲慶祝榮民節，立法院顧問蘇清泉等人到東港共和新城等處，祝福屏東榮民長輩們，並籲請2020年立委選舉，屏支持葉壽山、屏南支持周佳琪，讓國民重返執政。（圖／記者陳崑福翻攝）

蘇清泉表示，榮民即「榮譽國民」，是對國軍退除役官兵尊稱，榮民昔日半生戎馬保國衛民，卸除戎裝後，投入國家建設，盡心盡力，為社會樹立楷模。政府為感念退伍的國軍將士們為了捍衛國家保護同胞的無私奉獻，鼓勵退除役官兵團結奮發，發揚「犧牲奮鬥、報效國家」的精神，便於1979年訂定每年10月31日為榮民節。

立法院顧問蘇清泉感謝榮民前輩過去對國家的付出與貢獻，也感謝大家去年縣長選舉的支持，雖然獲得21年來藍軍縣長最高的得票，但仍然是輸，他不會氣餒，會持續努力為地方服務，也懇請大家2020年總統支持韓國瑜，屏北立委支持葉壽山、屏南立委支持周佳琪，讓中國國民黨，重返執政，撥亂反正！

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