HBO Max費率出爐！每月收費461元　2020年5月將與Netflix、Apple TV+互別苗頭

▲全新串流影音平台HBO Max即將於2020年5月正式上線。（圖／翻攝自HBO Max官網）

記者謝仁傑／綜合報導

串流影音平台之戰越演越烈，AT＆T正式於官網發佈了將於2020年5月推出全新平台HBO Max的消息，價格為每月14.99美元（大約是新台幣461元）。

由AT＆T 旗下的華納媒體（WarnerMedia）打造的HBO Max ，於今年第四季度推出測試版，現計劃未來內容將包含 HBO、華納媒體旗下電視台（特納電視網、TBS、TruTV）、Adult Swim、迴旋鏢、CNN、卡通頻道、CW、Crunchyroll、DC 娛樂、樂一通、新線影業、Rooster Teeth、特納經典電影頻道和華納兄弟等電視台或公司的製作節目。

HBO Max 的內容長Kevin Reilly認為，綜觀串流訂閱服務，使用量平均有一半來自前百大的影視內容，因此在平台上的內容品質相較於內容數量來說更為重要，像是《芝麻街》、《魔戒》、《哈比人》、《駭客任務》三部曲和《厲陰宅》電影，還有過去 40 年的每部經典蝙蝠俠與超人系列電影，未來也會致力投入 DC 內容。

HBO Max將編排來自整個媒體集團10,000小時的節目，其中包括許多人人耳熟能詳的名字，包括“Friends”、“Big Bang Theory”和“South Park”等熱門電視節目，《The Joker》等華納兄弟電影、完整的HBO目錄以及諸如Ansel Elgort戲劇《Tokyo Vice》之類的原創作品、《火爆浪子》前傳《Grease: Rydell High》和《Gossip Girl》續集，還將有一個衍生自著名影集《冰與火之歌》，暫譯為《龍之族》的新影集；以及許多當前和經典的HBO節目，如Succession和The Sopranos。

▲著名影集《冰與火之歌：權力遊戲》即將於HBO Max推出新的系列影集。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

將於2020年5月推出的HBO Max版本將提供高級訂閱服務，定價每月14.99美元，成為串流媒體業的高點。但華納希望HBO Max結合其龐大的內容儲備，證明溢價的合理性，AT＆T也計劃在2021年為HBO Max提供更多的內容和原件。

AT＆T的CEO：Randall Stephenson日前強調「這是一種產品，與迄今為止在市場上看到的任何其他產品，都非常不同，這不是Netflix，這不是迪士尼，這是唯一的HBO Max。」

現有的HBO訂戶也可以免費獲得HBO Max，這將使得AT＆T、Apple TV +與Disney + 類似的促銷活動競爭更加激烈。AT＆T期望在2025年時，擁有美國5000萬的訂戶。

如今串流之戰打得轟轟烈烈，Netflix、Hulu、Amazon Prime Video、Apple TV以及將於 11 月中旬上線的Disney + ；三星也摩拳擦掌，計劃以Samsung TV Plus進軍串流影音市場。多元內容的影音平台服務逐漸吞噬傳統有線電視，而 AT＆T 旗下的華納媒體（WarnerMedia）搶進串流服務，能否成功分得一杯羹，值得關注。

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