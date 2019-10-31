雲端最前線／卓榮泰再拋震撼彈　國會沒過半將辭黨主席

新聞節目中心／綜合報導

民進黨主席卓榮泰30日接受廣播節目專訪，除了對民眾黨海選制度提出質疑，並表示民進黨內不分區立委的目標是15席上下，而如果明年立委選舉，國會沒有過半，他當然會請辭黨主席。此外被問及「蔡賴配」究竟有沒有譜？卓榮泰則表示11月18日以前就會宣布。《雲端最前線》31日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員鍾沛君、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）



卓榮泰說，他設定的目標是總統勝選、國會過半，總統只能拚到贏，且基於政治穩定，贏一定票數比較好，至於立委部分，如果國會不過半，政局會不穩定，包括美國企業、台商回流都可能受影響，總統施政就會困難，所以設定要過半。談到區域立委選情，卓榮泰說，民進黨提名的72位區域候選人當中46位是現任立委，這個防線要先顧好，目前選情也漸漸往好的趨勢發展，而新人戰區也有好幾位在民調、個人特質、網路聲量有很好表現。被問到國民黨總統候選人韓國瑜有哪些優點，卓榮泰說，韓能鼓動風潮、創造名詞、感染熱情，以現在的政治人物來看很不簡單，不過「他再多的優點，只要自己一直強調是優點，那就是缺點。」

另外，未來事件交易所分析，蔡英文預測市場價格領先再縮小，因韓國瑜近來提青年政策，雖然挨批，但仍有加分。韓國瑜過去一周的預測市場價格也穩定維持在$48以上，最高來到$49.59。《雲端最前線》31日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員鍾沛君、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。