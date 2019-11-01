府城歷史街緩衝區公聽會　蔡淑惠：保障合法輔導非法取締公安危險

▲國民黨台南第五選區立委參選人蔡淑惠強調，保護文化資產是全民共識，擺脫意識形態的束縳，擴大客源、開創商機，才能把餅做大。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南第五選區立委參選人蔡淑惠，1日出席府城歷史街緩衝區劃設首場公聽會，她強調保護文化資產是全民共識，擺脫意識形態的束縳，擴大客源、開創商機，才能把餅做大，針對旅宿業，應該以「保障合法，輔導非法，取締公安危險。」為最基本處理原則。

台南市「府城歷史街區（緩衝區）計畫」（草案），針對中西區之清朝舊城區、五條港區域，進一步擴大到日治時期府城的都市發展邊緣地帶，首度劃定緩衝區並擬定振興方案，11月1日上、下午及11月8日上午一連舉辦3場公聽會。

蔡淑惠獲國民黨提名參選台南市第五選區立委（南區、中西區、安平、東區16里），選區內的安平與中西區，都是最具台灣歷史文化特色的行政區。針對舊城歷史核心區擴大邊緣地帶所牽涉到的保存、再生與活化問題，提出4項看法：1、保護台南的文化資產，這是全民共識。政府劃設歷史街區與緩衝區，需要市民協力共同維護歷史空間特色，同時將台南的舊城區發展為宜居而充滿活力的生活及產業環境。

2、劃設緩衝區，被解讀是將大量開放民宿的利多消息，但同時也將衝擊到合法旅館業的生計，公部門必須廣納民意，做周全考量，避免顧此失彼。3、旅館、民宿各有特色，「保障合法，輔導非法，取締公安危險。」應該是最基本的處理原則。4、文化資產是重要觀光財，治本之道，還是將台南觀光旅遊的餅做大。我們要少點政治干預，把心力多放在拓展新客源，開發新商機，讓大家都有錢賺。

蔡淑惠表示，台南因為政治因素，從頭到尾就沒有分享到陸客商機；「新南向政策」根本是個倒貼的賠錢政策，來台的東南亞客源，只有美化入境旅客數字的作用，卻明顯缺乏購買力，國民旅遊只靠政府的補貼在苦撐，這些都是台南古都觀光旅遊產業發展的困境。

蔡淑惠認為，在台南，許多的經濟、生活問題，都受到政治立場、意識型態的羈絆，最終的根本解決之道，還是要靠選舉才有可能改變。2020總統大選與立委選舉，換黨換人，正是翻轉台南、發展經濟的契機。

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