氣1歲8月兒弄髒尿布　23歲媽活活打死送醫掰：他自己摔下床

記者黃翊婷／綜合報導

美國喬治亞州23歲的媽媽皮特曼被指控涉嫌虐童，上月25日她不滿1歲8個月大的兒子弄髒尿布，一氣之下竟然動手痛毆一頓，導致寶寶腹腔出血，送醫急救宣告不治。雖然皮特曼謊稱孩子是從床上摔下才會受傷，但被驗屍報告打臉，上週六（26日）已被檢警依涉嫌謀殺、虐待兒童等罪逮捕，且無法保釋。

▲皮特曼涉嫌虐待兒子致死。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

根據《福斯新聞》報導，皮特曼（Trinity Pittman）25日晚上帶著兒子佩里（Conner Perry）衝進醫院急診室，並告訴醫護人員兒子在床上玩耍時，不小心摔落受傷。醫護人員一聽緊急安排相關檢查，卻發現孩子身上有多處瘀青，而且腹腔嚴重出血，肺部甚至充滿積水，警覺這可能不是一起單純的摔傷事件，於是立即通報警方前來調查。

由於警方查訪了皮特曼的男友，發現兩人說詞根本對不上；她自知無法再瞞下去，才坦言是因為不滿兒子弄髒尿布，氣得動手毆打，一度打到跌坐在地仍不罷手，也曾重擊頭部，男友詢問傷勢原因，她都一致回答是從床上摔落受傷。

▲1歲8個月大的佩里經過急救仍在事發當晚宣告不治。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock，與本文當事人無關）

不幸的是，受虐的佩里送醫時雖然還有生命跡象，但不到半天的時間就陸續出現呼吸困難、嘔吐等症狀，最後轉往亞特蘭大兒童醫院急救，仍在事發當天深夜宣告不治。

隨後佩里的驗屍報告出爐，證實身上還有其他舊傷，喬治亞州檢警10月26日隨即以謀殺、虐待兒童等罪將皮特曼逮捕，且無法保釋，目前尚不清楚她是否會聘請律師打官司。至於皮特曼另一名4歲的女兒，則已交由親戚協助安置。