努力值得了！花蓮美崙國中女子拔河奪冠　教練、選手都流淚

▲在選手與教練在完美的默契配合下，最終哨音響起美崙國中以2:1獲得國中女子組全國冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「108年協會盃拔河運動錦標賽暨2019年國際拔河邀請賽」28日於花蓮縣立體育館小巨蛋點燃第二天的戰火，經過第一天賽程的洗禮，決賽成績出爐，花蓮美崙國中奪下國中女子組后冠，勝負分曉的時刻，教練與選手都高興得流淚。





第一天賽程全勝的美崙國中，第二天進入冠亞軍戰時遇到強敵三星國中，一開賽雙方依舊僵持不下，以一比一平手進入關鍵的第三戰，雙方依舊皆以守勢為主，一開始三星國中些微佔了上風，現場如雷的加油聲激勵了美崙國中的選手，美崙選手與教練在完美的默契配合下，最終哨音響起美崙國中終以2:1獲得國中女子組全國冠軍的殊榮，選手與教練皆流下興奮的淚水，所有的努力也在這一刻獲得回報。





國小組的部分呼聲最高的太巴塱國小女子組，在預賽時雖然以分組第三姿態晉級，但是在決賽時小選手奮戰不懈的擊敗各縣市佼佼者進入冠亞軍戰。冠亞軍戰遇上傳統強隊高雄市新甲國小，一開賽太巴塱就先取得第一戰的勝利，新甲國小重新調整戰術加上小選手體力嚴重的耗損，最後太巴塱國小就以2:1落敗，獲得亞軍。



另外在國際邀請賽部分，男子600公斤組及女子540公斤組均分別由我國奪得冠軍。

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