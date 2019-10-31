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籲修「霸王礦業法」 　環團在行政院前放礦場爆破煙霧抗議

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▲▼ 環團籲修「霸王礦業法」 。（圖／地球公民基金會提供）

▲民間團體施放模擬礦場爆破的煙霧，並播放炸山的聲音，希望讓行政院院長與官員能體驗。（圖／地球公民基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

地球公民基金會等多個環保及公民團體今（31日）赴行政院，抗議「霸王礦業法」不修，記者會現場施放模擬礦場爆破的煙霧，並播放炸山的聲音，希望讓行政院院長蘇貞昌與官員能體驗礦下居民的處境。最後由地球公民基金會主任黃靖庭代表民間團體，遞交新聞稿並詢問。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，總統蔡英文兩度公開承諾修好《礦業法》，《礦業法》的主管機關經濟部也表示「尊重立法院」，其實就差行政院蘇貞昌點頭以及立法院召集協商。蘇貞昌上週推出了開放山林，修整山屋的「向山致敬」政策，廣受各界好評，但如果「霸王礦業法」不修，不僅採礦業者和礦場周遭的居民無所適從，關心台灣山林的社會大眾，會對蘇貞昌如此矛盾的作法感到納悶，究竟蘇貞昌是要鼓勵人民親近山林、愛護山林，還是要放任霸王《礦業法》持續破壞山林？現在是最後可以修法的時刻，現行《礦業法》有太多不合理且背離世界趨勢的條文，造成採礦業的從業人員，個個頭低低，彷彿過街老鼠人人喊打，完全沒有榮耀感。

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▲▼ 環團籲修「霸王礦業法」 。（圖／地球公民基金會提供）

▲環團呼籲，蘇貞昌出面承諾，礦業法立刻修改。（圖／地球公民基金會提供）

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，2017年3月立院展開《礦業法》修法，同年12月政院送出修法草案，2018年5月完成委員會審查，2019年5月底送交院長協商，《礦業法》歷經漫長修法過程，只差臨門一腳。民間團體長期倡議，1.廢除先行使用爭議土地、展限駁回補償等霸王條款；2.資訊公開；3.既有礦場應環評；4.經濟效益評估報告認定不應開發時，礦業權設定不予核准；5.使用土地應檢具礦場關閉計畫；6.保障原住民族權利等。希望盡速完成修法。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，環境權是重要的基本人權，《礦業法》的修法，很重要的內涵就是保障礦區下居民的環境權，透過新舊礦區的環評程序，讓居民了解礦區的環境資訊，參與環境決策，這也是社區知情權很重要的內涵，對於原住民來說，更是原住民諮商同意權的實踐，同意讓工廠、礦區等開發區域內的勞工與周遭居民，能充分了解廠區的環境資訊，這也是循環經濟中產業共生很重要的概念，就是工廠要與周遭的利害關係人，如居民、工人與關心的公民團體積極的開會討論，發現彼此的問題，找出解決方法，走出一條產業與人民共生的新方向。

▲▼ 環團籲修「霸王礦業法」 。（圖／地球公民基金會提供）

▲蔡雅瀅表示，礦業修法草案只差臨門一腳，執政黨兌現。（圖／地球公民基金會提供）

環團最後指出，亞太循環經濟論壇日前匯集台灣100間產官學研NGO成立了台灣循環經濟大聯盟，但名單中的水泥業類別，只有台泥參加、NPO有內政部捐助的台灣營建研究院，與台灣資源再生工業同業公會入列，而一直在政策環評與CSR報告中，說自己循環經濟做的很好的亞泥卻未加入，石礦業與水泥業同業工會也未入列，更不提經濟部在亞太循環經濟論壇中，隻字未提水泥業在台灣落實循環經濟的相關政策，在如此高規格的國際論壇，經濟部連提都不敢提，要我們怎麼相信民進黨政府有決心要推動「循環經濟」在台灣的水泥礦業上？

▲▼ 環團籲修「霸王礦業法」 。（圖／地球公民基金會提供）

▲地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，請向山致敬的蘇貞昌院長立即修改霸王礦業。（圖／地球公民基金會提供）

環團最後也說，《礦業法》牽連廣泛，除了礦場周遭居民的基本人權、生存權、財產權、知情權和環境權，產業的永續發展和政府的政策方針，目前都因為《礦業法》修法的停擺而停滯不前。本屆立法委員任期僅剩下最後兩個月，《礦業法》僅差蘇嘉全院長召集協商後二、三讀，但立法院卻想要拖過這一屆，讓這部「霸王礦業法」漫長艱辛的修法前功盡棄嗎？蔡英文兩度公開承諾的「礦業改革」，不應該食言，對外宣稱接地氣且施政要讓人民有感的民進黨政府，大選前兌現承諾，給人民的交代就是修過礦業法。

▲▼ 環團籲修「霸王礦業法」 。（圖／地球公民基金會提供）

▲環境法律人協會專員徐孟平要求行政院蘇院長，讓礦業開發回歸正常的檢核程序。（圖／地球公民基金會提供）
 

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