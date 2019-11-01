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超市慶週年憑卡「買一送一」！量販店搶攻雙11「每日指定商品最低下殺4.5折」

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▲▼全聯，超市 。（圖／資料照）

▲全聯歡慶21週年。（圖／資料照）

記者蕭筠／綜合報導

百貨週年慶剛過，量販店週年慶就來了，全聯宣布即日起至12月25日，超過300件商品只要憑福利卡就買一送一，更加碼推出4重好禮，只要使用PX Pay支付單筆每滿400元就可抽GOGORO 2 Plus「限量4名」。而雙11購物節也即將到來，家樂福推出超狂優惠，即日起連續13天每天一件指定商品最低下殺4.5折，好康享不完。

▲▼全聯 。（圖／資料照）

▲全聯週年慶開跑。（圖／資料照）

●全聯福利中心

全聯週年慶開跑，連續35天有超過300件商品只要憑福利卡就直接買一送一，除暢銷品牌之外，全聯也特別祭出多款獨家販售商品買一送一優惠，如高岡屋極品岩燒海苔、三好米三和米、麥維他牛奶朱古力消化餅等，另外還有多項商品祭出買二送一、第二件5折的優惠，讓消費者買到賺到。

而全聯獨家加碼4種好禮，包括PX Pay儲值金支付單筆滿400元3%回饋，單筆消費滿800元5%回饋、憑福利卡單筆每滿400元，抽千萬福利點（10萬點共100名，10萬點等於現金1萬元）及使用PX Pay支付單筆每滿400元還可加碼抽GOGORO 2 Plus（市價79800元，共4名）、全店用品單筆每滿100元獲得1用品積分、每周六日持福利卡買保健品或保養品及美妝品，單筆每滿888元現折100元。

另全聯今年週年慶也特別推出「週年慶預購商品」，包含3C家電、美妝、個人清潔保養商品及旅遊票券等，且全品項納入週年慶滿額禮中，直接打折再打折，絕對是年度採購最佳時機。

▲▼家樂福日本週 。（圖／業者提供）

▲家樂福迎戰雙11有多項加碼優惠。（資料圖／業者提供）

●家樂福

家樂福為迎戰雙11，即日起有多項優惠方案，包括11月1日至11月3日凡消費滿1,111元現折8%優惠，加碼消費滿2,222元紅利點數20倍送；11月1日至13日連續13天「指定商品優惠」，每天一件指定商品最低下殺4.5折，指定商品有飛利浦HD2105智慧萬用鍋、伊萊克斯完美管家UV淨蹣直立吸塵器、Dyson v10 sv12 Fluffy無線吸塵器等等。

11月1日至13日「限時折扣碼」，每天上午11點與下午3點，家樂福官方臉書與LINE將公佈家樂福折扣代碼，每次釋出8%-70%優惠，各別優惠%對應使用組數1000-20組，獲折扣碼使用限單筆單次消費用，每位消費者每天限用一次。11月4日至11月10日「滿額優惠+主題日加碼送」，連續7天每筆消費滿999元現折5%，每日各別主題館優惠，消費達指定金額獲得指定商品。

雙11倒數3天（11月11日至11月13日）家樂福全館最大優惠，線上購物全館近3萬款商品無論消費金額現折11%，單筆購買11款不同類型商品就送5萬點紅利點數。

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