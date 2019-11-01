　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

歐洲週、葡萄酒展同步開跑！量販店祭「買二送一、滿5000再送1000」

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼家樂福。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福葡萄酒展、歐洲週來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

一年一度的葡萄酒展、歐洲週同步展開了！家樂福即日起至11月12日精選上百款來自歐洲的知名美食，其中，有70種新商品首次登場，如西班牙當地料理必搭DANI罐頭系列、義大利最受歡迎的Pan di Srelle星星餅乾及抹醬等，此次更結合葡萄酒展，共展出逾1000支世界名酒，最低下殺6折優惠、買二送一，VIP者滿5000元再送1000元，愛酒老饕快衝一波了。而愛買的「日韓魅力展」則已率先開跑，只要在11月12日前消費最低價5折起。

▲▼家樂福葡萄酒展、歐洲週。（圖／記者蕭筠攝）

▲葡萄酒展展出上千支來自全球10多國的知名好酒。

家樂福葡萄酒展隆重登場，此次一共展出上千支來自全球10多國的知名好酒，類型包括中級酒莊競賽、波爾多、勃根地、藍多克、氣泡酒、甜酒等近20款，其中，參加優惠活動好酒就高達450支以上，而主力低單價葡萄酒也較去年多增加10支以上「買2送1」活動，特別的是，上千支好酒中有一款顏色極美的西班牙藍葡萄酒，全台限量僅360瓶，無論是送禮還是自己小酌都是很好選擇。

▲▼家樂福葡萄酒展、歐洲週。（圖／記者蕭筠攝）

▲西班牙Gik藍葡萄酒限量360支。

而此次酒展檔期活動，家樂福也特地推出歐盟有機認證及自然動力法2種新倡導趨勢的酒款，因生產不易導致產量有限，價格在市場上普遍落在中高價位端，不過家樂福目前推出的11款酒都有優惠折扣，約落在6-7折以內，喜歡的民眾不妨試試看。

另觀察到近年來女孩們喜歡小酌比例提高，甜酒、氣泡酒市場持續成長，此次也增加2支來氣泡酒款以及24支甜酒、白酒，有適合情侶閨蜜或者婚宴推薦的義大利958愛心氣泡酒，義大利金絲貓阿土堤微甜白酒等，最低價289就能入手。即日起至11月3日「家樂福微醺之夜」將於全台北中南指定8間門市舉辦，把握機會低價就能買到好酒。

▲▼家樂福葡萄酒展、歐洲週。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福歐洲週有上百款來自歐洲的知名美食。

而家樂福的歐洲週同步展開，即日起至11月12日上百款來自義大利、法國、德國、西班牙、英國、比利時等知名美食通通買得到，且順勢搭配葡萄酒展，歐洲展中有來自西班牙的DANI罐頭，只要稍微微波立馬成為超對味下酒菜，必須買回家囤貨。除了歐式料理搭合，家樂福也邀請品酒達人，在上百支酒款中評選出最合適台灣街邊小吃的葡萄酒，例如烤鹹豬肉或牛肉推薦配搭波爾多普謝甘聖愛美濃太陽堡2015紅酒，麵線可選擇智利之星卡本內蘇維翁美洛紅酒，鹹酥雞則可搭配法國寶蘭美蜜桃氣泡酒。

愛買「日韓魅力展」則於10月底提早開跑，搜集來自日本、韓國500多款糖果餅乾、生鮮、泡麵、飲品和家電等商品，11月12日前最低價只要5折就可以輕鬆購買。其中，新品就多達2成，包括元首安倍晉三及歐巴馬御用的日本清酒「獺祭」、《玩具總動員4》哈密瓜風味軟餅乾、韓國熱銷30萬台的「THOMSON湯姆盛復古氣炸鍋」、日本紅心奇異果等。

▲▼家樂福葡萄酒展、歐洲週。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福微醺之夜僅有3天。

家樂福2019Wine Fair微醺之夜預告：

11月1日14:00-24:00：家樂福新店店
11月1日14:00-22:00：家樂福天母店
11月1日14:00-23:00：家樂福文心店
11月1日14:00-23:00：家樂福鼎山店
11月2日14:00-23:00：家樂福經國店
11月2日15:00-24:00：家樂福彰化店
11月2日15:00-23:00：家樂福安平店
11月3日14:00-22:00：家樂福內湖店

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
泰國父女突失蹤！　1年後再見...竟已成「新婚夫妻」過甜蜜生
懷孕3個月！她「7年愛犬」被婆婆偷丟棄…氣炸馬上「墮胎離婚」
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

歐洲週、葡萄酒展同步開跑！量販店祭「買二送一、滿5000再送1000」

【廣編】樂天市場雙11「必勝攻略」搶先機　信用卡最高回饋刷卡金2,000元

【廣編】樂天市場歡慶11週年雙11　夢幻高人氣單品獨賣1折起

灌醉她不如暖醉她！台酒暖心麵館神助攻　此生再也不過光棍節

「淘寶台灣」掀激殺買氣　付1元拚「百萬購物車」平台幫買單

下班衝了！SUBWAY「潛艇堡買一送一」倒數4小時　4日起連14天買餅乾就送咖啡

【廣編】洗衣有魔法 省出大空間！SANLUX台灣三洋媽媽樂洗衣機繽紛上市

【廣編】牛肉控快衝！食下最潮紐約克牛排大集合

東稻家居攜手紅牛奶粉大FUN送　刮刮樂100%強迫中獎

超市慶週年憑卡「買一送一」！量販店搶攻雙11「每日指定商品最低下殺4.5折」

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

歐洲週、葡萄酒展同步開跑！量販店祭「買二送一、滿5000再送1000」

【廣編】樂天市場雙11「必勝攻略」搶先機　信用卡最高回饋刷卡金2,000元

【廣編】樂天市場歡慶11週年雙11　夢幻高人氣單品獨賣1折起

灌醉她不如暖醉她！台酒暖心麵館神助攻　此生再也不過光棍節

「淘寶台灣」掀激殺買氣　付1元拚「百萬購物車」平台幫買單

下班衝了！SUBWAY「潛艇堡買一送一」倒數4小時　4日起連14天買餅乾就送咖啡

【廣編】洗衣有魔法 省出大空間！SANLUX台灣三洋媽媽樂洗衣機繽紛上市

【廣編】牛肉控快衝！食下最潮紐約克牛排大集合

東稻家居攜手紅牛奶粉大FUN送　刮刮樂100%強迫中獎

超市慶週年憑卡「買一送一」！量販店搶攻雙11「每日指定商品最低下殺4.5折」

寶寶脖子歪恐非可愛！小心「先天肌肉性斜頸」　早治療可恢復

【廣編】過敏兒看過來！秋老虎日夜溫差大　學氣象達人彭啟明輕鬆抗敏

發現新型態史上最小黑洞　紅色大恆星繞著它轉！

有望本季首度復出　庫茲馬出賽上限20分鐘

SUQQU聖誕彩妝超美漸層紅金vs焦糖橘　梅田限定柿子色唇膏也必搶

中信盃黑豹旗／新民隊長莊元幟敲3安　滿意結束3年首勝期待學弟

私菸帶萬條「特權無罪」　2國安少校：禮遇通關無數量問題　

他肚痛炸血便！醫一照「癌轉移塞滿肝」驚：已第四期　5致癌因子全中了

「喪屍真菌」控制宿主行為意志　人類面臨威脅

新一代MacBook Pro設計再爆料！電源鍵與Touch Bar分開

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

消費熱門新聞

下班衝了！SUBWAY買一送一倒數4小時

李興文兒深夜大鬧 苦主IKEA說話了

年末拚了！超市、量販店祭超殺優惠

迎戰「雙11」！超商優惠懶人包先看

雙11系列活動開跑！

淘寶台灣簡單淘　尊榮級服務載了就知

付1元拚「百萬購物車」淘寶幫買單

超萌BT21！寶島超Ｑ六款限定款眼鏡

紅牛U東稻　刮刮樂100%強迫中獎

小七獨賣！GODIVA紅寶石巧克力慕絲蛋糕來了

牛排控快衝！食下最潮紐約克集合

昇基歐巴推薦貢茶系列11/1上市

台酒暖心麵館神助攻　9天攻陷她

烤雞專家化身暖男　料理「從口暖到胃」

更多熱門

相關新聞

不選台北市？全台第一家家樂福、好市多都選高雄原因曝光

不選台北市？全台第一家家樂福、好市多都選高雄原因曝光

高雄市今年來有不少壞消息，例如君鴻酒店被法拍、鹽埕區的華王、華后飯店先後停業，更有不少知名的店家關門大吉。但過去的高雄曾經是很多外來企業或新創事業的根據地，城市型態適合、店租與人力成本較低，甚至可說是廠商進台灣試水溫的絕佳地區，包括家樂福、好市多都先開在高雄，才往全台各地擴散。

年末拚了！超市、量販店祭超殺優惠

年末拚了！超市、量販店祭超殺優惠

下殺5折起！量販店年終慶、日韓展齊開跑

下殺5折起！量販店年終慶、日韓展齊開跑

有鍋物湯底！全聯雲林物產展11／1展開

有鍋物湯底！全聯雲林物產展11／1展開

台灣零售通路減塑評比出爐...全不合格

台灣零售通路減塑評比出爐...全不合格

關鍵字：

家樂福葡萄酒展歐洲週愛買日韓魅力展

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

柯賜海近況曝光　穿拖鞋骨瘦捷運站不穩

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

床上多了「長腳大香蕉」媽掀開笑翻

李興文25歲長子半夜「脫光夜宿新莊IKEA」

李小璐爆「露臀艷照」瘋傳！賈乃亮被曝：他現在瘋了

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

墾丁小廟入夢　美女允捐200萬

更多

最夯影音

更多
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面