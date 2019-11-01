歐洲週、葡萄酒展同步開跑！量販店祭「買二送一、滿5000再送1000」

▲家樂福葡萄酒展、歐洲週來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

一年一度的葡萄酒展、歐洲週同步展開了！家樂福即日起至11月12日精選上百款來自歐洲的知名美食，其中，有70種新商品首次登場，如西班牙當地料理必搭DANI罐頭系列、義大利最受歡迎的Pan di Srelle星星餅乾及抹醬等，此次更結合葡萄酒展，共展出逾1000支世界名酒，最低下殺6折優惠、買二送一，VIP者滿5000元再送1000元，愛酒老饕快衝一波了。而愛買的「日韓魅力展」則已率先開跑，只要在11月12日前消費最低價5折起。

▲葡萄酒展展出上千支來自全球10多國的知名好酒。



家樂福葡萄酒展隆重登場，此次一共展出上千支來自全球10多國的知名好酒，類型包括中級酒莊競賽、波爾多、勃根地、藍多克、氣泡酒、甜酒等近20款，其中，參加優惠活動好酒就高達450支以上，而主力低單價葡萄酒也較去年多增加10支以上「買2送1」活動，特別的是，上千支好酒中有一款顏色極美的西班牙藍葡萄酒，全台限量僅360瓶，無論是送禮還是自己小酌都是很好選擇。

▲西班牙Gik藍葡萄酒限量360支。



而此次酒展檔期活動，家樂福也特地推出歐盟有機認證及自然動力法2種新倡導趨勢的酒款，因生產不易導致產量有限，價格在市場上普遍落在中高價位端，不過家樂福目前推出的11款酒都有優惠折扣，約落在6-7折以內，喜歡的民眾不妨試試看。

另觀察到近年來女孩們喜歡小酌比例提高，甜酒、氣泡酒市場持續成長，此次也增加2支來氣泡酒款以及24支甜酒、白酒，有適合情侶閨蜜或者婚宴推薦的義大利958愛心氣泡酒，義大利金絲貓阿土堤微甜白酒等，最低價289就能入手。即日起至11月3日「家樂福微醺之夜」將於全台北中南指定8間門市舉辦，把握機會低價就能買到好酒。

▲家樂福歐洲週有上百款來自歐洲的知名美食。



而家樂福的歐洲週同步展開，即日起至11月12日上百款來自義大利、法國、德國、西班牙、英國、比利時等知名美食通通買得到，且順勢搭配葡萄酒展，歐洲展中有來自西班牙的DANI罐頭，只要稍微微波立馬成為超對味下酒菜，必須買回家囤貨。除了歐式料理搭合，家樂福也邀請品酒達人，在上百支酒款中評選出最合適台灣街邊小吃的葡萄酒，例如烤鹹豬肉或牛肉推薦配搭波爾多普謝甘聖愛美濃太陽堡2015紅酒，麵線可選擇智利之星卡本內蘇維翁美洛紅酒，鹹酥雞則可搭配法國寶蘭美蜜桃氣泡酒。

愛買「日韓魅力展」則於10月底提早開跑，搜集來自日本、韓國500多款糖果餅乾、生鮮、泡麵、飲品和家電等商品，11月12日前最低價只要5折就可以輕鬆購買。其中，新品就多達2成，包括元首安倍晉三及歐巴馬御用的日本清酒「獺祭」、《玩具總動員4》哈密瓜風味軟餅乾、韓國熱銷30萬台的「THOMSON湯姆盛復古氣炸鍋」、日本紅心奇異果等。

▲家樂福微醺之夜僅有3天。



家樂福2019Wine Fair微醺之夜預告：

11月1日14:00-24:00：家樂福新店店

11月1日14:00-22:00：家樂福天母店

11月1日14:00-23:00：家樂福文心店

11月1日14:00-23:00：家樂福鼎山店

11月2日14:00-23:00：家樂福經國店

11月2日15:00-24:00：家樂福彰化店

11月2日15:00-23:00：家樂福安平店

11月3日14:00-22:00：家樂福內湖店

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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