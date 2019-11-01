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電信三雄也瘋雙11　網路門市狂推優惠

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼遠傳遠遊卡。（圖／遠傳電信提供）

▲電信三雄搶一波雙11商機，各自在自家網路門市上推出通話、上網、漫遊等優惠。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

電信三雄今年也加入雙11購物節戰局，三家業者都在自家網路門市上推出通話、上網、漫遊等相關優惠，搶一波雙11商機。

中華電優惠「狂歡11天」
針對今年的雙11，中華電華電信於網路門市推出為期11天的「瘋搶雙11購物節」活動，行動推出搭配指定方案最低月租398元起，限量精品家電1+1雙好禮帶回家。

另外針對國際漫遊也提出了快閃優惠，日、韓、港、澳、中「雙11限定輕量型」方案加量20%。預付卡e儲值滿額贈送1.2GB；今年最後一檔申請HiNet光世代+MOD，再送家電好禮。

本次活動自11/1起至11/11止，凡於中華電信網路門市申請任一業務，還有機會抽中「Hami Point」11,111點(共計11名)，申請越多中獎機會越高。

台灣大myfone購物iPhone 11只要1,111元
台灣大哥大網路門市今年也祭出優惠，從11/1起消費者在網路門市申辦指定專案，月付699元上網吃到飽，不用抽獎就可直接獲得國泰航空東京或首爾來回限量機票1張，再加碼送國際漫遊11天吃到飽；同時myfone購物也推出iPhone 11、Apple Watch 5限時1,111元搶購，比打一折還更便宜。

台灣大表示，從11月1日起至11月30日於台灣大網路門市申辦999專案，綁約24個月，除享雙飽外，網外語音送950分鐘免費，再提供2張台北-首爾來回限量機票、綁約30個月提供2張台北-東京來回限量機票，兩種方案全部加碼再贈送2組國際漫遊吃到飽11天。

若申辦699專案上網吃到飽，則可獲得台北-首爾來回機票1張、國際漫遊吃到飽1組。台灣大指出，網路門市申辦指定專案獲機票，免綁旅行社條款，讓用戶無須上網搶廉行機票，規劃行程更自由。攜碼、老客戶、VIP用戶享免預繳優惠。3年以上老客戶於11月15日前續約，加碼再送最高momo購物折價券1,040元；前50名申辦699以上專案的消費者，再送國泰航空台北-東京5,000元優惠價購票劵。

另外，myfone購物從11月1日起推出限時搶購優惠，iPhone 11、Apple Watch 5、AirPods、任天堂Switch Lite主機-寶可夢等人氣商品，全部只要1,111元，許多商品更祭出限時一折起優惠。 活動期間全館結帳再打85折起，Samsung、Panasonic、Dyson、Electrolux等名牌商品共襄盛舉。搭配「瘋狂大灑幣」搶紅包活動，天天最高可獲得1,111元現金獎，結帳再折抵；同時刷富邦、國泰世華信用卡滿額最高再享20%刷卡金回饋。

▼myfone購物限時搶購時程。（圖／台灣大提供）

▲▼myfone購物限時搶購時程。（圖／台灣大提供）

遠傳上網流量買1送1
而在遠傳電信方面，遠傳易付卡推出網路通路儲值「上網計量型買１送１」活動，透過官網、遠傳行動客服APP儲值計量型上網方案，通通都買1送1，選儲1.2GB相當於只要90元，而選儲8GB更是划算，上網流量翻倍送後，等於是16GB可以使用半年，不需再等親友分享Wi-Fi，隨時都能發Line，滑滑FB，看個網路小短片，充分享受易付卡用戶快捷上網的便利性及自由度。快趁雙11檔期添購上網流量，享受遠傳優質的行動網路。

除了雙11上網流量買1送1的優惠，還想常知道易付卡有什麼好康特惠，透過遠傳行動客服APP，不僅能不定期收到儲值好康通知，只要動動手指，不論語音或是上網，都能即時儲值，還能查詢餘額。且今年11月底前下載遠傳行動客服APP，還能參與Coway空氣清淨機(市價23,800元)的抽獎。

另外，遠傳易付卡也有推出首次儲值「上網計日型」也享買1送1優惠，無論是短天期上網1天型、3天型、5天型及30天型上網，首儲用戶即享使用天數加倍送，完全不用擔心流量不夠用，在家追劇、玩Game，飆網超自在！「首儲上網計日型買1送1」透過全台遠傳門市、四大超商、遠傳官網、遠傳行動客服APP都可購買。

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