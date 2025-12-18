秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」

消費中心／台北報導

「文里補習班」開課了~~~今天來開箱『黑巧克力超能力』，「班主任」蔣偉文拋出大眾疑問購買巧克力是不是「%數越高越好」？，沒想到這個觀念卻被同台的「王牌營養師」劉怡里當場糾正！劉怡里指出，比起單純追求可可%數，大家更該把目光鎖定在巧克力中真正珍貴的成分——「可可多酚」的含量！





「王牌營養師」劉怡里在節目中解釋，許多人以為高%數就等於高營養價值，但她強調，黑巧克力內的可可多酚含量才是營養的關鍵。劉怡里另外分享，根據已發表的實證研究報告指出，可可多酚有助於抗氧化，抗發炎，且有助於保護心血管，尤其進入秋冬換季的時節，更是注重心血管的「超前部署」黃金期。而懂得挑選含有可可多酚的產品，就能避免「瞎吃」，讓每一口都吃進真正的健康價值，





想跟上這波健康趨勢嗎？這股「可可多酚」風潮，其實早已在日本流行多年！許多日本人會將含有豐富可可多酚的特定巧克力，作為每日例行的健康小幫手。他們不需要複雜的步驟，只需像吃零食一樣，每天規律食用大約 3到5片，就能輕鬆攝取珍貴的可可多酚。這種美味又簡單的「健康儀式」，迅速在日本上班族與銀髮族之間蔚為風尚，讓健康管理變得輕鬆無負擔。





蔣偉文最後也讚嘆，在營養師的「補習」之後，才終於理解黑巧克力的奧秘，並笑說以後挑選不再迷信%數，而是要看準外包裝標示的可可多酚含量。若想兼顧美味與健康，他建議新手可從口感順口的 72% 入門，再循序進階到 86%；如果是深度的黑巧克力愛好者，則可直衝 95%，高效率補充更多可可多酚。

此外，節目中也特別提醒觀眾。除了選購時要認明標示之外，也建議選擇成分比較單純的產品，懂得挑選口感適中、且能讓身體「有感」補充到可可多酚的優質黑巧克力，從年輕就該養成這個美好的健康習慣，長久地融入生活日常，輕鬆擁有由內而外的好活力！

(提醒：本節目內容為一般營養資訊分享，非醫療建議，實際飲食仍應依個人狀況調整)