　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」

 消費中心／台北報導

「文里補習班」開課了~~~今天來開箱『黑巧克力超能力』，「班主任」蔣偉文拋出大眾疑問購買巧克力是不是「%數越高越好」？，沒想到這個觀念卻被同台的「王牌營養師」劉怡里當場糾正！劉怡里指出，比起單純追求可可%數，大家更該把目光鎖定在巧克力中真正珍貴的成分——「可可多酚」的含量！

▲▼秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」。（圖／取自節目影片）

「王牌營養師」劉怡里在節目中解釋，許多人以為高%數就等於高營養價值，但她強調，黑巧克力內的可可多酚含量才是營養的關鍵。劉怡里另外分享，根據已發表的實證研究報告指出，可可多酚有助於抗氧化，抗發炎，且有助於保護心血管，尤其進入秋冬換季的時節，更是注重心血管的「超前部署」黃金期。而懂得挑選含有可可多酚的產品，就能避免「瞎吃」，讓每一口都吃進真正的健康價值，
▲▼秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」。（圖／取自節目影片）
▲▼秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」。（圖／取自節目影片）

想跟上這波健康趨勢嗎？這股「可可多酚」風潮，其實早已在日本流行多年！許多日本人會將含有豐富可可多酚的特定巧克力，作為每日例行的健康小幫手。他們不需要複雜的步驟，只需像吃零食一樣，每天規律食用大約 3到5片，就能輕鬆攝取珍貴的可可多酚。這種美味又簡單的「健康儀式」，迅速在日本上班族與銀髮族之間蔚為風尚，讓健康管理變得輕鬆無負擔。

▲▼秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」。（圖／取自節目影片）

蔣偉文最後也讚嘆，在營養師的「補習」之後，才終於理解黑巧克力的奧秘，並笑說以後挑選不再迷信%數，而是要看準外包裝標示的可可多酚含量。若想兼顧美味與健康，他建議新手可從口感順口的 72% 入門，再循序進階到 86%；如果是深度的黑巧克力愛好者，則可直衝 95%，高效率補充更多可可多酚。

此外，節目中也特別提醒觀眾。除了選購時要認明標示之外，也建議選擇成分比較單純的產品，懂得挑選口感適中、且能讓身體「有感」補充到可可多酚的優質黑巧克力，從年輕就該養成這個美好的健康習慣，長久地融入生活日常，輕鬆擁有由內而外的好活力！

(提醒：本節目內容為一般營養資訊分享，非醫療建議，實際飲食仍應依個人狀況調整)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鮑魚達人」棄保潛逃　疑官警護航！檢調出手了
快訊／「國家警報」響！19:32發生規模5.1地震　最大震度
快訊／有感搖晃　19:32發生地震！
剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒
一晚掉3顆牙算不算受虐？　兒盟前執行長證詞讓剴剴戰士痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」

麥當勞外送拿到「空的醣醋醬」3萬人笑瘋！網：我收過整箱

鼓鼓呂思緯「背鍋」助陣《爸爸回家做晚飯》　全聯先生邱彥翔和廚佛瑞德Fred拋梗互虧

7-11推「ANNA SUI聯名三麗鷗」周邊　Kitty、大耳狗變哥德風

全聯推DINOTAENG提拉米蘇湯圓　超商美樂蒂×Kuromi限定包裝

「好市多賣哈雷重機」能否退貨引熱議　官方解答：不可以

「大窯大擺、口墨橫飛」賣披薩！外送平台：諧音哏餐廳搜尋多3成

繼光香香雞「聖誕節派對餐」只要399元　還有限量迷你磁鐵燈箱

Coupang酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊　火箭速配精選質感交換禮物

萌度爆表！開箱利百代「魔法天使毛球吊飾盲盒」

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」

麥當勞外送拿到「空的醣醋醬」3萬人笑瘋！網：我收過整箱

鼓鼓呂思緯「背鍋」助陣《爸爸回家做晚飯》　全聯先生邱彥翔和廚佛瑞德Fred拋梗互虧

7-11推「ANNA SUI聯名三麗鷗」周邊　Kitty、大耳狗變哥德風

全聯推DINOTAENG提拉米蘇湯圓　超商美樂蒂×Kuromi限定包裝

「好市多賣哈雷重機」能否退貨引熱議　官方解答：不可以

「大窯大擺、口墨橫飛」賣披薩！外送平台：諧音哏餐廳搜尋多3成

繼光香香雞「聖誕節派對餐」只要399元　還有限量迷你磁鐵燈箱

Coupang酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊　火箭速配精選質感交換禮物

萌度爆表！開箱利百代「魔法天使毛球吊飾盲盒」

女騎士撞死路人自爆「吸毒壓驚」　警查毒駕...她已人間蒸發

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸：不讓范雲認養桃園是對的

「鮑魚達人」鍾文智棄保潛逃　疑官警護航！檢調搜索信義分局等15處

快訊／19:32台灣東部海域規模5.1地震　最大震度4級

快訊／19:32花蓮有感地震「國家警報」響　預估震度3級以上

宜蘭社宅417戶「坤門安居」動土！　預計2029年竣工

「媽寶」瑪爾兄妹超偏心　爸被無視心碎：我還做蛋糕給你們吃耶

秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」

剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒了

三重MiniCooper男「2度輾狗」落跑　找到人了！動保處開罰車主飼主

消費熱門新聞

超商連續5天「買1送1」懶人包

酷澎耶誕派對！火鍋暖聚、SWITCH 2遊戲一次備齊

終於等到你！郵政Visa金融卡綁Apple Pay享優惠

「好市多賣哈雷重機」能否退貨引熱議　官方解答：不可以

7-11推「ANNA SUI X 三麗鷗」聯名周邊

點麥當勞拿到「空的醣醋醬」3萬人笑瘋！網：我收過整箱

繼光香香雞「聖誕節派對餐」只要399元　還有限量迷你磁鐵燈箱

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

超商超市聯名湯圓開賣　美樂蒂×Kuromi限定包裝

託運行李一定要會「四不原則＋正確綁法」

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡」升級套餐免加價　再送限量公仔

更多熱門

相關新聞

甜食也能逆齡？新研究揭黑巧克力藏長壽關鍵

甜食也能逆齡？新研究揭黑巧克力藏長壽關鍵

你愛吃的黑巧克力，真的可能藏著「逆齡」線索嗎？一項來自英國的最新研究指出，黑巧克力中的天然成分「可可鹼」（theobromine），可能與人體老化速度減緩存在關聯，引發外界對「巧克力抗老」的高度關注。

全家新推「棉花糖巧克力飲」可可新品一次看

全家新推「棉花糖巧克力飲」可可新品一次看

上班精神不濟？「5種食物」助你提神醒腦

上班精神不濟？「5種食物」助你提神醒腦

研究揭苦味可強化記憶　專家建議：讀書前吃4格黑巧克力

研究揭苦味可強化記憶　專家建議：讀書前吃4格黑巧克力

關鍵字：

文里補習班可可黑巧克力可可多酚黑巧克力

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

今深夜變天！　雨擴全台

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面