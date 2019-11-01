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盤點「12星座放閃歌單」！牡羊大唱老蕭神曲　獅子這首超霸氣…光聽就心動

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▲▼聽音樂,放鬆,耳機,練歌,唱歌。（圖／pixabay）

▲12星座適合聽什麼樣的放閃歌呢？（示意圖／Pixabay）

 網搜小組／鄺郁庭報導

ETtoday一年一度的盛事「好朋友放閃音樂節」來了！11月9日（六）就在華山文創產業園區舉辦，邀請到吳汶芳、宇宙人、孫盛希、呂士軒、吳卓源、蔡旻佑、小宇、許維芳、鄭可強接力演出，從早上11點唱到晚上19點。在參加活動前，ETtoday盤點出適合12星座的放閃歌單，順便預習一下當天可能聽到的歌，一起和情人、好友（超適合帶曖昧對象來噢）牽手在台下來場大合唱吧！

●牡羊座 （3月21日 ～ 4月19日出生）

請繼續往下閱讀...

許多牡羊座熱情奔放，不會掩飾自己的情感，面對愛情毫不猶豫，心動了就往前衝，坦率真誠的想打動對方。對羊羊來說，他們心中的愛火真的藏不住，這時候就需要老蕭的《讓我為你唱情歌》，把心裡那一句「讓我為你唱情歌，讓我對你說愛你」大聲唱出來！

蕭敬騰 - 讓我為你唱情歌

●金牛座 （4月20日 – 5月20日出生）

內斂溫和沉著冷靜是不少人對金牛座的印象，慢熟的他們對愛情也慢熱，有著老式浪漫情懷，雖然會猶豫、不知道該不該衝一波，不過如果一旦決定要愛了，一定是越愛越濃。而且務實的他們，會把愛情活成日常，不管發生什麼，都會像小宇的《所謂的愛》，「借我每個明天，給你平凡所謂的愛」。

小宇 - 所謂的愛

●雙子座 （5月21日 – 6月21日出生）

顧名思義有著雙面向的雙子座喜愛變化，不管是樂觀或是悲觀都是他們的一部份，讓人捉摸不定也是魅力點之一。但有時候太難以捉摸，也讓另一半常常一頭霧水，而且充滿魅力的雙子，有時比起另一半，感覺更愛自己。雙子們，這時候還是趕快牽起對方的手，來一首阿達的《我說寶貝》撒個嬌示愛吧，「我說寶貝，就讓我說聲對不起，我不是故意要讓你生氣，要讓你不開心」。

阿達 - 我說寶貝 feat. Lulu 黃路梓茵

●巨蟹座 （6月22日 – 7月22日出生）

講到巨蟹座，一定會聯想到「家」，畢竟被譽為最愛家的蟹們，體貼又有一顆柔軟的心，厚厚的外殼底下是纖細的靈魂，總是能把另一半照顧得無微不至，讓普通的生活充滿愛情的影子。如果巨蟹座有一首放閃主題曲，那一定就是林宥嘉的《少女》了啊！「我想要買一間房子，裡面住兩個少女」。

林宥嘉 - 少女

●獅子座 （7月23日 – 8月22日出生）

獅子座總是散發霸氣王者，每段感情都拿得起放得下，不只對朋友超好、講義氣，看待愛情的時候更是敢付出，另一半給1分，他們就還10分。單純、熱情的獅子談起戀愛就像Dragon Pig的《全部都是你》，眼中滿滿的只有對方，「Baby，我的眼裡都是、心裡都是、全部都是你」。

Dragon Pig - 全部都是你

●處女座 （8月23日 – 9月22日出生）

追求著完美的處女座，看似嚴謹地看待愛情、不會輕易陷入感情，但其實他們就是想等待一個對的人，只要愛了就會百分之百地付出奉獻，聲林之王2中，楊碧琪和林宥嘉合唱的《致姍姍來遲的你》，絕對是他們最佳的心理寫照，「我不介意你慢動作，也不介意這次先擦肩而過，某天我們總會遇到對方然後說『原來是你噢！』」

楊碧琪 林宥嘉 - 致姍姍來遲的你

●天秤座（9月 23日 – 10月 23日出生）

被稱為充滿帥哥美女的天秤座，總是一副優雅的模樣，總會被美的事物吸引，天生的魅力和體貼，讓別人對他們的愛情總是霧裡看花、充滿曖昧。不過對喜歡的人，天秤可是會巧妙地布局，充滿自信的他們難免嶄露控制慾，一切都要像孫盛希的《曖》一樣，讓另一半慢慢踏入愛情的陷阱，「看誰對誰先受不了了，誰就先表白了」。

孫盛希 - 曖 feat. ØZI

●天蠍座（10月 24日 – 11月 22日出生）

天蠍座愛恨分明、敢愛敢恨眾所皆知，外表看起來冷靜，但內心就像一座火山，一旦認定對方，專一程度近乎自私的蠻愛，彷彿體內天生就有不容戲謔的愛情細胞。同樣也是天蠍座的蔡旻佑，直接把蠍子們的瘋狂唱成一首《天真的蠍》啦！大聲宣告「儘管來傷，這次我的心絕不做抵抗；儘管來痛，練練我的膽量」。

蔡旻佑 - 天真的蠍

●射手座（11月 23日 – 12月 21日出生）

總是被說放蕩不羈的射手座，其實就像長不大的孩子，熱愛冒險和刺激，對待感情的態度可以執著，但也能灑脫。因為不喜歡被束縛，射手也寧願對方給自己98分，剩下2分當成給彼此的空間，呂士軒的這首《98》，不僅曲風相當射手，連歌詞「滿分留給妳的夢想，99留給妳的偶像，98就為我給留下」都相當射手啊～

呂士軒 - 98

●魔羯座（12月 22日 – 1月 19日出生）

感覺天生沒表情的摩羯座，其實內心天天上演小劇場，是個腦補大師，而且很多人可能覺得魔羯不浪漫、古板又沒幽默感，但他們相當寵愛人，會把另一半放在心中第一位。魔羯認為愛情的模樣就是細水長流，吳汶芳緩緩唱出的《孤獨的總和》，「我們是孤獨的總和，所以相聚了」，只有2個人在一起的日常，才是魔羯心中的浪漫。

吳汶芳 - 孤獨的總和

●水瓶座（1月 20日 – 2月 18日出生）

水瓶座相當古靈精怪，他們不喜歡被約束，常常有各種新奇的念頭和看法，說他們是外星人也不為過。如果能有個能陪他們冒險、陪他們玩的另一半，絕對讓水瓶心裡的孤單小孩超開心，就像宇宙人唱的《陪我玩》一樣，「Oh Play One 陪我玩，在每個漫漫長夜都不孤單」。

宇宙人 - 陪我玩

●雙魚座（2月 19日 – 3月 20日出生）

給人浪漫主義印象的雙魚座敏感又感性，對愛情充滿幻想和憧憬，寧願犯下美麗的誤會，也不要錯過每一份滋長的愛苗。對雙魚座來說，聽著吳卓源的《你是不是有點動心》，「說到現在妳是不是有點動心」，那份悸動的心情，到底動心的是對方還是自己呢？

吳卓源 - 你是不是有點動心

好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

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