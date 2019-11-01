音樂節好物／Extra脆皮魔立方口香糖外脆內Q新登場！

Extra脆皮魔立方口香糖外脆內Q新登場！嚼出新水感等你來嚐鮮

2019壓軸好朋友出遊必備休閒的食品來囉！Extra推出全新系列：脆皮魔立方口香糖，讓人意想不到的特殊多重口感，正式宣告口香糖新紀元的到來。為了讓更多人有機會親自體驗「外脆內Q 嚼出新水感」的奇妙所在，Exrta脆皮魔立方口香糖將於11月9日在華山「2019好朋友放閃音樂節」攤位與大家見面，現場還備有遊戲與多項獎品，歡迎好朋友們相揪一同來嚐鮮挑戰！

如果你喜歡軟糖的Q彈多汁，也喜歡咬下東西時的酥脆口感，一定不能錯過Extra全新系列—脆皮魔立方口香糖！打破大眾對於口香糖，只能選擇不同口味的想像，Extra脆皮魔立方在口感上創新發展，結合輕脆外皮與Q彈多汁的內芯，帶給消費者意想不到的全新爆汁口感，讓人嚼了還想再嚼，意猶未盡！Extra脆皮魔立方口香糖共有冰涼薄荷、冰涼草莓兩種口味，在享受外脆內Q嚼出新水口感的同時也能有不同口味的選擇。





11月9日只要來去華山「2019好朋友放閃音樂節」尋找Extra脆皮魔立方攤位，就能免費試吃體驗外脆內Q又多汁的全新口香糖，現場還有超酷打卡牆，以及神祕小遊戲，共有300項超值好禮限量贈送！還在等什麼？快點相約好朋友們一起來華山，在美好音樂的陪伴下吃喝玩樂，放閃友情，留下難忘的回憶吧！



最後偷偷告訴你一個好消息：Extra脆皮魔立方將於11月6日起在各大超商上架販售囉！想要一嚐再嚐外脆內Q和多汁口感，千萬把握限時嘗鮮價。另外只要保留購買Extra脆皮魔立方口香糖的發票，並於11月17日晚上9點前，到指定活動網址登錄序號，就有機會參加11月23日Extra脆皮魔立方新品上市記者會贏得Gogoro2 Plus等超值好禮！



詳細活動內容敬請持續鎖定 Extra TW官方臉書粉絲團。

好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

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