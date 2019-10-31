海邊爆多廢棄物！宏泰人壽揪74人「清理萬里海岸」清出334公斤垃圾

▲「宏泰i公益」志工團及宏泰人壽此次參與淨灘的員工們，總計74位進行淨灘，將各種海廢撿拾分類。（圖／宏泰人壽提供）

記者楊絡懸／新北報導

近年環境永續意識抬頭，台灣民眾也開始重視環境保護，而海洋生態也是社會大眾和環保團體最重視的議題。宏泰人壽「宏泰i公益」志工團為了響應環保不遺餘力，發起「手護海洋，龜魚平靜」一日淨灘活動，集合宏泰人壽的同仁和公益志工74人，前往萬里加投社區海邊淨灘，清理共334公斤的海洋廢棄物。

根據統計，全球每年至少有900萬噸塑膠垃圾流入海洋，對海洋生物及地球環境造成嚴重影響。宏泰人壽試圖透過淨灘活動，讓公益志工團更認識環境保育對於海洋生態的重要性，也讓烏龜和魚擁有既往的平靜，不被海洋廢棄物威脅生命。

宏泰人壽表示，在正式開始淨灘工作前，特別邀請到海湧工作室執行長陳人平進行「淨灘教學講座」，用淨灘的經驗與志工分享，同時教育垃圾對於環境真實的侵害，讓志工們建立完整的環保觀念。

▲海湧工作室執行長陳人平進行淨灘教學講座，教育垃圾對於環境真實的侵害，讓志工們建立完整的環保觀念。（圖／宏泰人壽提供）

陳人平的環保觀念內容如塑膠袋不要只用一次，要盡量重複洗滌使用；寶特瓶回收後不能再用於飲料販售，因此也希望能重複多次使用後再回收；採購生活用品時盡量自備容器，不要因為有回收機制，塑膠袋就只使用一次。他實際教導大家如何分類拾獲的海洋廢棄物。

戴上手套、手持夾子，志工團拿著大型垃圾袋，將海洋廢棄物撿拾、分類、回收；不讓這些垃圾再被海浪沖入海中，妨礙海洋生態。海洋廢棄物種類繁多，除了常見的飄浮碎木、被惡意棄置的垃圾袋、不明塑料、飲料罐、碎玻璃、保麗龍碗盤、竹筷、燃放過的鞭炮，還有不少被丟棄的漁網以及浮標和浮球。

宏泰人壽表示，各類海洋廢棄物中，塑膠袋是海洋生物最大的困擾，經常有鯨豚因為誤吞塑膠袋梗塞在胃囊而導致死亡。近年也發生水母將撕開菸盒的塑膠條吞入體內的事件，而這些海洋廢棄物最終都有可能被人類吃下肚。

▲「宏泰i公益」志工團於海邊合照，紀念「手護海洋，龜魚平靜」這場深具意義的公益淨灘活動。（圖／宏泰人壽提供）

經過了2.5小時的勞動忙碌，「宏泰i公益」志工團總共清理出334公斤的海洋廢棄物。志工們表示，未來希望能再有機會參加淨灘活動，為台灣的海洋環境保育盡心盡力，期盼大家願意回頭檢視垃圾產生的源頭和原因，並且願意從生活中開始執行垃圾減量計畫，盡量多次重複利用塑膠袋、保特瓶等資源，避免產生一次性垃圾。

「宏泰i公益」志工團總召集人表示：「淨灘是很特別的經驗，這次『宏泰i公益』志工團舉辦淨灘活動，主要就是希望能夠透過響應環保、愛惜地球的概念，替環境保育多做一些事，帶領大家主動清理廢棄物、保育海洋，一起把乾淨的海洋還給魚和烏龜。」