吸毒比鬼還難看！　嘉藥創意反毒宣導萬聖節彩妝競賽

▲嘉南藥理大學學務處及粧品系，合辦「萬聖節反毒彩妝競賽－吸毒妝貌」，讓學生發揮創意，透過彩妝凸顯毒品對容貌造成恐怖改變及身體危害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

搶搭西洋萬聖節熱潮，嘉南藥理大學學務處及粧品系，合辦「萬聖節反毒彩妝競賽－吸毒妝貌」，讓學生發揮創意，透過彩妝凸顯毒品對容貌造成恐怖改變及身體危害，得獎作品將作反毒宣導海報，張貼校內外以增進反毒教育成效，讓心存僥倖或懷有好奇心者，警惕毒品巨大傷害，遠離毒品誘惑，防制學生藥物濫用。

毒品的蔓延與戕害早已是各個有關單位全力防制重點，嘉藥對推廣反毒教育更是不遺餘力，除了與衛福部、台南市衛生局、警察局及地方法院等政府機構攜手合作外，還舉辦反毒專題演講、創意宣導品展示、反毒連署簽名等活動，並走入社區對外宣導，透過各種資源與方法致力於反毒宣傳，共創純淨家園，嘉藥更是連續3年獲得教育部反毒績優學校，累計已9度獲獎。

請繼續往下閱讀...

參賽同學透過作品，清楚呈現反毒的意識，鄭羽倢、徐紀葳和洪瑟蔓組為了參加比賽，特別做功課，針對新興毒品「殭屍浴鹽」發揮創意，強調吸食品後，會產生錯覺、不由自主的攻擊性，外表更會「喪屍化」，可怕的妝容十分有警示的效果；吳蕙明、蕙君姐妹檔與同學吳宜珊特別在彩妝中加入下垂的雙眉與淚珠，強調吸毒者的無奈與無助，也希望告訴吸毒者要勇於向外求助，葉佳樺這組則是希望以老妝來警惕同學「不要為了一時的快樂，浪費自己的青春」。

活動結束後由該校學務長董志明、粧品系主任何文岳親自頒獎給獲獎同學，董志明呼籲在場同學面對新型態的混毒品及多樣貌的包裝，要能遠離誘惑與危害，期望嘉藥全體師生一同加入毒品防制行列，將拒毒、反毒的理念傳遞與分享，營造健康、無毒的友善校園，一起「遠離毒害、青春無礙！」。