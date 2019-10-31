　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吸毒比鬼還難看！　嘉藥創意反毒宣導萬聖節彩妝競賽

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲嘉南藥理大學學務處及粧品系，合辦「萬聖節反毒彩妝競賽－吸毒妝貌」，讓學生發揮創意，透過彩妝凸顯毒品對容貌造成恐怖改變及身體危害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學學務處及粧品系，合辦「萬聖節反毒彩妝競賽－吸毒妝貌」，讓學生發揮創意，透過彩妝凸顯毒品對容貌造成恐怖改變及身體危害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

搶搭西洋萬聖節熱潮，嘉南藥理大學學務處及粧品系，合辦「萬聖節反毒彩妝競賽－吸毒妝貌」，讓學生發揮創意，透過彩妝凸顯毒品對容貌造成恐怖改變及身體危害，得獎作品將作反毒宣導海報，張貼校內外以增進反毒教育成效，讓心存僥倖或懷有好奇心者，警惕毒品巨大傷害，遠離毒品誘惑，防制學生藥物濫用。

毒品的蔓延與戕害早已是各個有關單位全力防制重點，嘉藥對推廣反毒教育更是不遺餘力，除了與衛福部、台南市衛生局、警察局及地方法院等政府機構攜手合作外，還舉辦反毒專題演講、創意宣導品展示、反毒連署簽名等活動，並走入社區對外宣導，透過各種資源與方法致力於反毒宣傳，共創純淨家園，嘉藥更是連續3年獲得教育部反毒績優學校，累計已9度獲獎。

請繼續往下閱讀...

▲嘉南藥理大學學務處及粧品系，合辦「萬聖節反毒彩妝競賽－吸毒妝貌」，讓學生發揮創意，透過彩妝凸顯毒品對容貌造成恐怖改變及身體危害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參賽同學透過作品，清楚呈現反毒的意識，鄭羽倢、徐紀葳和洪瑟蔓組為了參加比賽，特別做功課，針對新興毒品「殭屍浴鹽」發揮創意，強調吸食品後，會產生錯覺、不由自主的攻擊性，外表更會「喪屍化」，可怕的妝容十分有警示的效果；吳蕙明、蕙君姐妹檔與同學吳宜珊特別在彩妝中加入下垂的雙眉與淚珠，強調吸毒者的無奈與無助，也希望告訴吸毒者要勇於向外求助，葉佳樺這組則是希望以老妝來警惕同學「不要為了一時的快樂，浪費自己的青春」。

▲嘉南藥理大學學務處及粧品系，合辦「萬聖節反毒彩妝競賽－吸毒妝貌」，讓學生發揮創意，透過彩妝凸顯毒品對容貌造成恐怖改變及身體危害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動結束後由該校學務長董志明、粧品系主任何文岳親自頒獎給獲獎同學，董志明呼籲在場同學面對新型態的混毒品及多樣貌的包裝，要能遠離誘惑與危害，期望嘉藥全體師生一同加入毒品防制行列，將拒毒、反毒的理念傳遞與分享，營造健康、無毒的友善校園，一起「遠離毒害、青春無礙！」。

ET快訊
4縣市豪大雨下到明天！　宜蘭「紫爆」升級超大豪雨警戒
浴室紫罐「洗妹妹的」夫一聞讚：不錯！人妻等野獸狂撲…躺床哭了
52萬氣象粉專創辦人爆性騷！他猛傳瞇眼吐舌「全裸露兄弟照」：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回家小心！宜蘭「紫爆」升級超大豪雨警戒　4縣市豪大雨下到明天

台南永仁高中疑發生食物中毒　師生116人不適40人腸胃炎

台南學甲幼兒園訪視學甲濕地　小朋友在生態園區認識生態保育重要性

吸毒比鬼還難看！　嘉藥創意反毒宣導萬聖節彩妝競賽

明年大學招生　交大電機、清大材料、台大材料二類指考名額大增

刺一身魔幻廟市眾生相　pezzeep的新台味復古搖滾創作

影／編舞大師阿喀郎「最後獨舞」　封箱作隱喻：劇場是最後避難所

炸醬麵妹入戲「為什麼要泡我」超哀怨　媽想好明年變裝：大腸包小腸

套紅西裝頂綠髮！小小丑「人群藏不住厭世」現身幼稚園　街拍帥照…神還原

格紋連身裙美炸！幫挑外出衣「老媽vs婆婆」她秒笑歪　網曝真心話...有洋蔥

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

薔薔算命算出28歲會死...　胸痛就醫嚇壞「準備好遺照了」

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

回家小心！宜蘭「紫爆」升級超大豪雨警戒　4縣市豪大雨下到明天

台南永仁高中疑發生食物中毒　師生116人不適40人腸胃炎

台南學甲幼兒園訪視學甲濕地　小朋友在生態園區認識生態保育重要性

吸毒比鬼還難看！　嘉藥創意反毒宣導萬聖節彩妝競賽

明年大學招生　交大電機、清大材料、台大材料二類指考名額大增

刺一身魔幻廟市眾生相　pezzeep的新台味復古搖滾創作

影／編舞大師阿喀郎「最後獨舞」　封箱作隱喻：劇場是最後避難所

炸醬麵妹入戲「為什麼要泡我」超哀怨　媽想好明年變裝：大腸包小腸

套紅西裝頂綠髮！小小丑「人群藏不住厭世」現身幼稚園　街拍帥照…神還原

格紋連身裙美炸！幫挑外出衣「老媽vs婆婆」她秒笑歪　網曝真心話...有洋蔥

12強／古巴連敲2支安打破周磊　2局1比0兄弟

庫茲馬本季初登場有望　戰獨行俠將傷癒復出

林采緹認了和胡睿兒半年沒啪啪！　「1年半前早想分居」：感情已回不去

《玩很大》新賽制！4組偶像團體PK　網一看名單high炸：好多青春回憶

曾莞婷萬聖節曬「婚紗照」網驚：要結婚嗎！超兇北半球炸出…回眸撩裙大噴鼻血

房車、掀背都69.2萬！福特新增Focus「1.5升自然進氣」 車型

刺青硬漢救了小兔子　意外同居甜蜜洩愛意「現在牠是老大」

2020年度台南市總預算案　郭信良：市府充分說明原委決議送大會

外媒：iPhone銷售金額下滑　AirPods和iPad幫助蘋果成長

國泰金19年力挺雲門舞集　今年打破框架牽民眾的手一起跳舞

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

生活熱門新聞

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

11月新制懶人包！星光郵局上線了

改吃素一週！肉食哥發現「身價事實」心淌血

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

彰化女嬰安全抵達！救護車時速破百狂飆200km

她機車被貼孕婦車證！往旁一看傻眼：太強

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

Gogoro潛規則「電池不能放地上」　他驚呆

防盜器有機關！氣質妹苦笑「不能回店家」

滾床夜店大二妹：你帥不用戴　刷新他三觀

肌肉哥婚後半年「整組崩壞」：前面多3坨

烤鴨握壽司全都來！　我家牛排buffet變豪華

建中生都不叫外送？　學長解答了

「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重

更多熱門

相關新聞

炸醬麵妹「為什麼要泡我」 媽笑炸

炸醬麵妹「為什麼要泡我」 媽笑炸

今（31）日就是一年一度的萬聖節，爸爸媽媽們超燒腦，紛紛替家裡小魔鬼們搞怪變裝！一名女網友也分享姪女化身炸醬麵的模樣，只見孩子把自己當成食物，抱怨「為什麼一定要『泡』我？」對此，媽媽則笑稱，「因為自己愛吃！」

頂綠髮現身幼稚園　「小小丑」神還原

頂綠髮現身幼稚園　「小小丑」神還原

萌童警所討糖　女警「呂秀蓮」發糖果安撫

萌童警所討糖　女警「呂秀蓮」發糖果安撫

雪花秀把頰彩、氣墊變成奢華珠寶盒

雪花秀把頰彩、氣墊變成奢華珠寶盒

法鬥代班石獅子　德古拉裝萌翻網

法鬥代班石獅子　德古拉裝萌翻網

關鍵字：

吸毒嘉藥反毒萬聖節彩妝競賽

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

虎斑汪搭電梯秒坐下　怕狗鄰居讚爆

11月新制懶人包！星光郵局上線了

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

租客佔房子60年　房東過世討不回

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

日圓續跌！匯價創近6個月新低　換新台幣5萬多賺到8份定食套餐

更多

最夯影音

更多
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面